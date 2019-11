Entrevista. Facundo Chapur: el león que ruge firme

Facundo Chapur es hoy por hoy uno de los pilotos de más renombre en nuestro país a pesar de su corta edad. Con varios títulos en su poder actualmente está disputando el campeonato de Turismo Nacional en la clase 3 junto al equipo Peugeot Total Team y el campeonato de STC2000 bajo la escudería Fiat. Dueño de un carisma innegable y una gran cercanía con sus fanáticos, el joven piloto cordobés nos brindó una entrevista en donde no solo nos contó acerca de lo deportivo sino que nos transmitió un poco más de acerca de él debajo de un auto de carreras.

VAVEL.com te lleva conocer un poco más acerca del León que ruge firme en el automovilismo.

Pregunta: ¿Cómo empezaste en el automovilismo?

Respuesta: Empecé de muy chiquitito. Yo tenía un karting a pedales de juguete, con el que andaba por el patio de mi casa. Mi tío Carlitos lo agarró y le puso un motor de una Zanella 70, lo adaptó completamente, le puso gomas y todo lo que correspondía. Y bueno…después de tanto romperle las plantas a mi mamá, se cansó y mi papá me llevó al kartodromo de Colonia Caroya. A los 5 años ya empecé a girar en la escuelita de Los Vicentes ubicada en ese kartodromo.

P: ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste la sensación de un auto de carreras?

R: Tengo recuerdos que la sentí por primera vez cuando iba a ver las carreras en el Cabalen de los TC2000. Tengo incluso fotos de cuando era muy chiquito con Bessone, con Traverso, con “papel” Bugliotti, entre otros locos de la época. Me encanta pero la verdad es que lo veía muy lejos.

P: ¿Cuándo sentiste que eso era lo tuyo y que querías hacerlo de manera profesional?

R: Eso se va haciendo de a poco con los resultados, con la crianza y con la educación. Uno va encarando las cosas de diferentes formas. Creo que en los últimos años en karting yo ya me interesaba mucho por el deporte, salía poco y siempre mi prioridad era todo lo que tenía que ver con lo deportivo. Además cuando me subí por primera vez a un clase 2, el esfuerzo de la familia para que yo esté ahí era muy grande. Era todo a pulmón y para mí era hacer siempre lo mejor posible porque yo pensaba “es mucho el esfuerzo que se hace, yo también tengo que hacer mi esfuerzo”. Por lo que empecé a ver cuál era la mejor forma posible para dar lo mejor y me di cuenta que lo mejor que podía hacer era profesionalizarme, así que creo que mi primer año en la clase 2 del Turismo Nacional fue de mucha experiencia. A mitad del primer año ya empecé con la preparación mental, mucha preparación física y me tomé todo de otra manera.

P: ¿En qué está basado tu entrenamiento físico?

R: básicamente hago actividad física de una a dos veces por día de lunes a viernes y algún que otro domingo o feriado. Voy al gimnasio, hago natación, bicicleta, un poco de squash y un entrenamiento didáctico como si fuese un entrenamiento con jugadores de fútbol.

P: Mencionaste anteriormente que te preparas mentalmente. ¿En qué consiste esa preparación?

R: Son muchas charlas con Pepe Visconti que se especializa en manejar la mente por decirlo así. Hacemos muchas visualizaciones y repasamos posibles situaciones de carrera como para estar preparado ante cualquier circunstancia.

P: Y en tus pocos ratos libres, cuando sos Facundo ¿qué haces?

R: (entre risas) Me siento en el simulador y me doy un par de vueltas. Facundo es siempre un amante del automovilismo.

P: Este fin de semana corres con el Turismo Nacional en Río Gallegos. ¿Cómo te preparas?

R: Me preparo igual que para todas las carreras. Físicamente, mentalmente como te contaba, le doy importancia a la comida, básicamente intento hacer siempre lo mismo y mantener una buena rutina.

P: ¿Cómo te sienta este circuito tanto a vos como al auto?

R: Ahí hice mi primera pole con el clase 2 y gané mi primera carrera con el clase3. Es un circuito que me gusta, pero la realidad es que tenemos 45 kg de lastre y creo que para lo que es el circuito le van a doler un poco al auto, pero bueno hay que rebuscársela y llegar lo más adelante posible el fin de semana haciendo siempre lo mejor para redondear un buen fin de semana.

P: ¿Cómo fue tu incorporación al ST2000? ¿Cómo te sentiste con el equipo y el auto?

R: Lindo, la verdad que muy lindo. Es un sueño estar en un equipo oficial de ST2000 y obviamente cuando el auto va bien la adaptación se hace más fácil. Gracias a dios estuve dos años compitiendo en el equipo del Tano Salerno, años que realmente me sirvieron muchísimo, tuvimos buenos resultados y creo que fue parte fundamental de mi trabajo hoy por hoy. Si bien son autos diferentes por reglamento la barra a la parrilla de este año cambia muchísimo el manejo del auto y la actitud del mismo así que es un auto diferente (hasta el año pasado la barra estaba anclada al portamazas). Pero muy contento, creo que la adaptación fue muy buena, el equipo también es un equipo de primer nivel y bueno de a poco siempre está la idea de ir mejorando en lo personal. En el manejo ir afianzándome un poquito mejor, conociendo bien los límites del auto, entendiéndome bien con los ingenieros, creo que eso se va haciendo paso a paso pero aun así siento que la primera fecha cumplimos todos los objetivos que nos habíamos propuesto.

P: Sos uno de pilotos que tiene un contacto positivo con el público y con la prensa. ¿Cuan importante crees que es eso para un deportista?

R: Profesionalmente por ahí no es bueno ser tan así porque hay muchas opiniones que no favorecen a lo que es el trabajo mental. Pero es a gusto de uno, yo soy así porque me gusta y me cae bien y porque me siento seguro a la hora de recibir una opinión sobre mi trabajo. Soy así y me gusta serlo, creo que cada uno es como quiere ser y no está obligado a nada.