Hamilton hizo una vuelta fantástica y es el poleman

Excelente sesión clasificatoria de cara al Gran Premio de España. Con la paridad entre Mercedes y Ferrari, Lewis Hamilton estampó un tiempo de 1m 16s 173 y aventajó a su compañero de equipo, Valtteri Bottas, por 40 milésimas. Prácticamente tiempos calcados del elenco de Toto Wolff. Los hombres de Maurizio Arribavene fueron tercero y cuarto.

Hamilton: "Siempre hay un gran ambiente en Barcelona, muchas gracias a todos. Estoy muy contento con la clasificación. Necesitaba un gran resultado"

Previo al inicio de la sesión, se confirmaba que Brendon Hartley no clasificaría producto de haber destruido su Toro Rosso en los entrenamientos de la mañana y el equipo no llegó a repararlo. El otro que tuvo problemas en la Q1 fue Nico Hülkenberg, que sufrió una leve falla en el motor y no alcanzó la potencia correcta. De esta manera, el teutón quedó eliminado junto a Marcus Ericsson, Sergei Sirotkin, Lance Stroll y Hartley.

En el segundo corte clasificatorio, los pilotos de punta trabajaron con el neumático blando para poder largar mañana con ese compuesto. Kimi Raikkonen marcaba la referencia y demostraba que aún podía darle pelea a los hombres de Mercedes. En un gran trabajo, los pilotos de Haas pudieron acceder al Q3 con sus dos coches, demostrando una gran mejoría.

Bottas: "Me sabe a 'pole' porque he estado muy cerca. La carrera es mañana y para nosotros, como equipo, es un gran resultado. Tocará competir duro y mejorar lo que hicimos en Bakú"

El mexicano Sergio Pérez no logró poner en temperatura los neumáticos, no consiguió la puesta a punto ideal y sufrió con el Force India bastante indócil. El latinoamericano fue el peor del Q2 y partirá desde el 15º puesto. Su compañero de equipo, Esteban Ocon, sufrió los mismos inconvenientes que el oriundo de Guadalajara y sucumbió en ese corte clasificatorio. Junto a los Force India, quedaron eliminados Stoffel Vandoorne, Pierre Gasly y Charles Leclerc, que volvió a sorprender con el Sauber, pasando a la segunda parte de la qualy.

Cuando fue el momento de la verdad, Lewis Hamilton no lo dudó y, en su primera vuelta, marcó un tiempo de 1m 16s 491 que lo posicionaba en la primera plaza. Los Red Bull se colocaron detrás y los Ferrari quedaron relegados. Sin embargo, en la segunda vuelta, Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel y Raikkonen se jugaron a realizar el giro con el neumático blando.

Vettel: "Estoy contento con la vuelta, pero no ha podido ser. Esperábamos que los Mercedes estuviesen muy fuerte aquí, por lo que mañana será una carrera muy interesante"

Hamilton con la goma ultrablanda estampó un tiempo de 1m 16s 173, dejando a Bottas segundo a 40 milésimas. Vettel y Raikkonen fueron tercero y cuarto, demostrando que están cerca de pelearle a Mercedes la victoria. Max Verstappen y Daniel Ricciardo, coparon la tercera fila de salida y no pudieron colarse en las dos primeras hileras.

Los dos pilotos españoles en la parrilla lograron meterse en el último corte clasificatorio y son la esperanza del público local de soñar con un gran resultado en casa. Fernando Alonso partirá octavo, mientras que Carlos Sainz lo hará desde la novena ubicación.

Resultados de la clasificación