No tuvo rivales y ganó cómodamente

Cuando no tenés nadie que te pueda complicar las cosas, todo es mucho más sencillo. Lewis Hamilton jamás fue inquietado por algún rival y fue el ganador del Gran Premio de España. Valtteri Bottas fue segundo y completó el doblete de la escuadra Mercedes en el trazado catalán. Max Verstappen los acompañó en el podio.

Hamilton: "Hoy he sentido una sintonía con el coche que no había sentido hasta ahora. Este es el principio"

Los primeros metros de la carrera fueron accidentados. Adelante no pasó nada y Hamilton tomó las riendas, seguido por Sebastian Vettel, que le ganaba el segundo puesto a Bottas. Kimi Raikkonen y los Red Bull doblaban la curva inicial ocupando los seis primeros puestos. Atrás estaban los toques. Romain Grosjean entró en trompo y fue impactado por Nico Hülkenberg y Pierre Gasly, dejando como saldo la deserción de los tres pilotos. El auto de seguridad neutralizaba las acciones por seis giros.

Bottas: "Me habría gustado pelear por la victoria, pero para el equipo es una carrera muy buena"

En la reanudación, Hamilton volaba en la pista y aumentaba su diferencia ante Vettel casi medio segundo por vuelta. En Ferrari no podían contrarrestar el plan de Mercedes y, encima, Bottas comenzaba a ponerse a tiro del DRS. Cuando la diferencia era de casi diez segundos, Maurizio Arribavene llamó al alemán a los boxes intentando que pase un milagro. Sin dudarlo, Toto Wolff lo mandó a Bottas para que no pierda tanto terreno frente a Vettel. Los dos colocaron el caucho medio para ir hasta el final de la carrera.

Kimi Raikkonen reportó fallas en el motor que le ocasionaban una gran pérdida de potencia y veía como se le esfumaba la posibilidad de un podio. El finlandés llevó el Ferrari SF-71H para los boxes y el abandono era un hecho. Cuando Hamilton entró a los boxes, Max Verstappen heredó la punta de la carrera y la soltó cuando entró en la vuelta 34 a realizar el cambio de neumáticos.

Verstappen: "El auto estaba funcionando realmente bien y tuvimos suerte con la retirada de Kimi. Los neumáticos estaban funcionando muy bien y nos dieron el tercer puesto hoy"

Al ver que no podían correr a Hamilton, en Ferrari arriesgaron a una nueva detención. El alemán aprovechó el Virtual Safety Car y colocó un nuevo set de gomas medias para ir a la caza de los Mercedes. Sin embargo, retornaron a pista en el cuarto puesto detrás de los Mercedes y de Verstappen. La jugada no les salió como esperaban porque Vettel no pudo seguirle el tren al holandés de Red Bull y veían como se les escapó un podio casi seguro.

Hamilton fue el primero que vio la bandera a cuadros y, tras el triunfo en Azerbaiyán, consiguió la segunda victoria de la temporada y el primer 1-2 del año para Mercedes. También fue el primer podio del 2018 para Verstappen. Vettel fue cuarto, mientras que Daniel Ricciardo cerró el lote de los cinco primeros.

Con estos resultados, Hamilton lidera el mundial con 95 puntos, seguido por Vettel con 78 y Bottas con 58 unidades. La próxima carrera será el Gran Premio de Mónaco el 27 de mayo.

Resultados de la carrera