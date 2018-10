Chapur paseó en Rafaela

Una nueva fecha del Súper TC 2000 se puso en acción y Rafaela es el anfitrión de lujo. En un trazado exigente, con los paredones muy cerca y con los autos que rozan los 300 Km/h de velocidad final, se vuelve un verdadero desafío. Facundo Chapur, que largó desde el primer lugar, se quedó con la victoria en la carrera clasificatoria, seguido por Matías Muñoz Marchesi y Julián Santero.

Chapur: "Tengo un auto increíble. El equipo trabajó muy bien. Venir a Rafaela no es solamente venir a ajustar una tuerca o demás, los chicos laburaron con mucho detalle para tener un auto bueno acá. Estamos bien. Mañana es otra carrera y son otras circunstancias"

La largada fue muy sucia, dado que largaron muy cerca de la primera chicana y en el fondo de la grilla, fue un desastre la formación. Sin embargo, la dirección de carrera autorizó a la salida y, sin accidentes, ingresaron en la primera chicana. Chapur no se dejó inquietar por Muñoz Marchesi y sostuvo el primer puesto. El Citroen C4 Lounge tuvo un ritmo demoledor y comenzó a escaparse en el primer puesto.

Matías Rossi buscaba presionar a su compañero de equipo por la tercera ubicación, pero no le alcanzaba con la succión para intentar un adelanto certero y Mariano Werner se defendía de los ataques de Facundo Ardusso. Más atrás, Agustín Canapino, que partió último, puso el Chevrolet Cruze en modo demoledor y vuelta a vuelta adelantaba a algunos autos buscando quedar lo más adelante posible.

En un par de vueltas, el arrecifeño estaba en la décima plaza atacando a Néstor Girolami, que se defendía como podía. El Bebu no aguantó esa presión y terminó cediendo la novena ubicación. Sin embargo no se dio por vencido, bloqueó tan fuerte el neumático delantero que se rompió y terminó tocándose con Alessandro Salerno. Ambos quedaron bastante relegados en el clasficador.

Chapur mantuvo la diferencia obtenida en las vueltas iniciales demostrando el ritmo infernal de su Citroen. No tuvo rival y se quedó con la victoria escoltado por Muñoz Marchesi y Santero. En las vueltas finales, Ardusso dio cuenta de Werner para terminar quinto, justo por detrás de Rossi.

Resultados de la carrera clasificatoria