Verstappen y Red Bull dan en la tecla

Google Plus

Max Verstappen es es hombre del Gran Premio de Austria. El joven holandés supo esperar la carrera, no se desesperó en el momento más importante de la competencia y la estrategia de su equipo le permitió llegar a lo más alto del podio.

Verstappen: "Ganar alrededor del Red Bull Ring con todos los fanáticos holandeses es increíble. Hoy fue definitivamente un muy buen día"

Al mismo instante que se apagaron los semáforos, los hombres de Mercedes movieron muy bien pero Kimi Raikkonen lo hizo mucho mejor e intentó superar a Lewis Hamilton y a Valtteri Bottas por el medio. Sin embargo, se quedó sin pista y pudo adelantar a su compatriota, quedando por detrás del británico. Verstappen también pudo pasar a Bottas para ser el tercero. Sebastian Vettel perdió algunas posiciones en la partida y cayó al octavo puesto. El finés de la casa alemana no lo dudó y donde vio el hueco recuperó las dos posiciones cedidas en la vuelta inicial.

Con el correr de los giros, los hombres de Mercedes parecía que tenían todo controlado y el 1-2 era algo bastante factible. Pero en la vuelta 14, Bottas tuvo que abandonar por una falla hidráulica y dejó detenido a su monoplaza en la trepada de la curva 4. La dirección de carrera dictaminó período de Virtual Safety Car y ahí comenzaba la acción en los boxes.

Raikkonen: "Nos quedamos sin vueltas, nos lo tomamos con calma por mucho tiempo. Es una lástima, hoy tuvimos un gran auto, pero es un buen resultado para el equipo"

Paddy Lowe no llamó a boxes a Hamilton, pero los Red Bull y las Ferrari ingresaron al box y pusieron neumáticos blandos nuevos con el afán de alcanzar el resto de la carrera. Cuando en Mercedes querían entrar, la neutralización había terminado y era inútil hacer el cambio de neumáticos en ese instante. El británico tenía la necesidad de sacar al menos diez segundos para no perder la punta, pero Verstappen era más rápido que él y no podía acrecentar la diferencia.

En la vuelta 25. el inglés entró a boxes y salió cuarto, entre las Ferrari de Raikkonen y Vettel. A todo esto, Red Bull se encontraba con un 1-2 inesperado. El alemán era más veloz que Lewis y terminó arrebatándole el cuarto puesto. Daniel Ricciardo comenzaba a sufrir ampollas en los neumáticos y decidió entrar a los boxes a reemplazar el caucho producto que la adherencia era poca.

Los hombres de Haas estaban sólidos y deambulaban lejos de la punta pero en el sexto y séptimo puesto, siendo los mejores del resto. Hamilton también sufría con el neumático blando e ingresó a los boxes para cambiarlos por el superblando y soñar con un auto de seguridad para las vueltas finales. En la vuelta 54 Ricciardo abandonó por una falla en la caja de velocidades y, en el día de su cumpleaños, lo privó de un excelente resultado en el trazado donde Red Bull es más local que nunca.

Vettel: "Fue una victoria bien merecida para Max"

El golpe de escena sucedería a nueve vueltas del final donde Lewis Hamilton terminó desertando. El Mercedes del británico tuvo algunos inconvenientes con la bomba de combustible y en el equipo lo obligaron a parar para evitar problemas innecesarios a futuro con el motor del coche.

Con todas estas deserciones, Max Verstappen demostró su valentía y su talento para hacerse con la victoria y aguantar los embates de Raikkonen y Vettel, que también buscaban el triunfo. Romain Grosjean y Kevin Magnussen completaron los cinco primeros, en una excelente tarea del equipo de Gené Haas.

Sebastian Vettel recuperó la punta del campeonato con 146 puntos, uno más que Lewis Hamilton. Kimi Raikkonen salta al tercer puesto con 101 unidades. La próxima carrera será el 8 de julio donde disputarán el Gran Premio de Gran Bretaña.