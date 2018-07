Vettel, profeta en su tierra

Google Plus

El Gran Premio de Alemania tiene un poleman bastante conocido por el público. Sebastian Vettel, quien es el ídolo local del momento, estampó un tiempo de 1m 11s 212 para alzarse con la cuarta pole position de la temporada. Valtteri Bottas acabó en el segundo lugar a 204 milésimas, mientras que Kimi Raikkonen terminó tercero a 335.

Vettel: La última vuelta me quedé un poco, pero logré sacar todo del coche. ¡Todavía estoy lleno de adrenalina!"

En la mañana, la lluvia fue el amanecer del circuito, pero en el inicio de la prueba de clasificación, la pista ya se había secado, aunque se había borrado todo el engomado de la pista. Kimi Raikkonen fue quien marcara el rumbo de ese corte clasificatorio y lo siguió Sebastian Vettel. Los hombres de Ferrari estaban muy fuertes y eran el equipo a vencer, demostrando el gran funcionamiento de su nueva unidad de potencia.

Esteban Ocon no estuvo a la altura de su compañero de equipo y el francés quedó eliminado en esa parte de la qualy. Junto al hombre de Force India, sucumbieron ambos Toro Rosso, Lance Stroll y Stoffel Vandoorne, que no pudo encontrar la puesta a punto ideal para no quedarse afuera.

La cara de tristeza se notó en el equipo Mercedes con Lewis Hamilton. El británico sufrió un problema en la caja de cambios, no pudo llevar el Mercedes W09 al garaje y tuvo que abandonar la prueba de clasificación. Pese a ingresar a la Q2, el inglés no podrá formar parte de ella.

Bottas: "Creo que fue una vuelta buena. Lo dí todo de mí y desafortunadamente ellos fueron un poco rápidos hoy"

La segunda parte de la qualy contó con dos bajas: la ya mencionada de Hamilton y la de Daniel Ricciardo, dado que cambiaron el motor en el Red Bull RB14 y en la escuadra de las bebidas energéticas prefirieron guardar el coche y remontar desde el fondo, dado los diez puestos de penalización que acarreaban por el cambio de caja. De esta forma, el australiano largará desde la calle de boxes.

Valtter Bottas fue quien marcó el ritmo en la Q2 y fue escoltado muy cerca por Max Verstappen. Ferrari no puso lo mejor, pero se guardaron en la tercera y cuarta plaza respectivamente. Charles Leclerc volvió a pasar a la parte final con su Sauber C37, demostrando el gran talento del piloto monegasco. Los que quedaron afuera fueron: Fernando Alonso, Sergey Sirotkin y Marcus Ericsson, sumado a Hamilton y Ricciardo.

Raikkonen: "Tuve un pequeño error y me puse de lado ... seguro que había más hoy, pero no llegó"

Cuando fue el momento de la verdad, Sebastian Vettel no dejó ninguna duda. El alemán marcó un tiempo de 1m 11s 212 para sumar una nueva pole position dentro de su palmarés y la cuarta de la temporada. El hombre de Ferrari no tuvo rivales y, con record en todo los parciales, dejó la vuelta más rapida en el trazado de Hockenheim. Bottas fue el único que pudo hacerle algo de sombra, pero quedó a 204 milésimas del poleman.

La segunda fila la compartirán Kimi Raikkonen, con Max Verstappen. El holandés intentó estar más competitivo pero le faltó bastante, producto que acabó a 610 milésimas de Vettel. Los hombres de Haas se siguen consolidando como el cuarto equipo de la parrilla y coparán la tercera fila de salida, con Kevin Magnussen por delante de Romain Grosjean. Los diez primeros los completaron: Nico Hülkenberg, Carlos Sainz, Charles Leclerc y Sergio Pérez.

