Ellos son los ganadores de la segunda edición de los 1000 kilómetros

Edición especial del Turismo Carretera en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo que fue la segunda edición de los 1000 kilómetros, competencia de carácter especial. El Chevrolet del campeón Agustín Canapino se quedó con la victoria, escoltado por Leonel Pernía y Facundo Ardusso.

Canapino: "Felicito a Martín (Ponte) y Fede (Alonso) porque hicieron la parte más difícil. Sin conocer el auto fueron rápido e hicieron todo tan bien. Si no hubiese por ellos, no hubiera podido ganar la carrera sin dudas, sobre todo en esas partes claves que tuvieron que ser fuertes"

El arranque de la competencia tenía al auto de Jonatan Castellano largando en el primer puesto, compartiendo la primera fila con Guillermo Ortelli y Mariano Werner. Sin embargo, el entrerriano fue el que mejor movió y se quedó como líder de la carrera. Ya en la segunda vuelta el séptuple campeón, adelantó al paranaense para comandar las acciones.

Ortelli dominaba sin atenuantes, manteniendo a raya Werner, sin poner en peligro la primera posición. Josito Di Palma, con el auto de Valentín Aguirre, volaba sobre el trazado porteño, comenzaba a superar autos vuelta tras vuelta y en el giro 23 se puso en la cabeza de carrera para el delirio de toda la hinchada de Dodge.

Rondando la vuelta 30, los pilotos de punta comenzaron a entrar a los boxes en busca de la primera parada y, justo en ese instante, salió el auto de seguridad por el despiste de Juan Martín Bruno. Las acciones quedaron neutralizadas y aquellos que ingresaron con la pista en verde perdieron algunas posiciones en el clasificador. La carrera era larga y todavía quedaba mucha más acción.

Ponte: "Tremenda carrera. Es la primera vez que la corro y es mucho más exigente de lo que parece. Agustín (Canapino) hace parecer que desde adentro del auto todo es posible"

En ese lapso de vueltas hubo muchos líderes y Julián Santero fue el último, quedando adelante en el momento del reinicio. Giros después, Martín Ponte, con el auto de Canapino, le devolvía la punta al Chevrolet número uno del campeón para darle la tranquilidad a su compañero de fórmula. En la vuelta 58 fue el turno que Valentín Aguirre subiera a su auto que sus copilotos se lo dejaron en el primer puesto de la cartera. Cuando todos ingresaron, Ponte volvía al liderato de la prueba.

Aguirre venía haciendo una carrera formidable, pero en la vuelta 83 un problema en la caja de cambio empezaba a complicar el día del piloto de Dodge. Diego Ciantini, con el Chevrolet de Ortelli alcanzaba la vanguardia de la carrera, pero la alegría le duró poco dado que hizo un trompo giros después. El auto de Santero quedaba como líder. Una vuelta después, Tomás Urretavizcaya superaba a Mario Valle para ser el primero de la carrera.

Alonso: "Mi estrategia era cuidarle las gomas a Agustín (Canapino) para el final de la carrera, así que mantuve el ritmo. Venía muy tranquilo con el auto. Pudimos resolver el problema de la bomba de nafta y me deja tranquilo que me ayudaron y que pudimos seguir en carrera, que era lo importante"

En el giro 113, una carambola a la salida del Salotto ocasionaba la salida del Pace Car y la competencia de los 1000 kilómetros del Turismo Carretera sufría una nueva neutralización. Varias vueltas después, Juan Tomás Catalán Magni quedaba encajado en la tierra y nuevamente la bandera tricolor se agitaba en el trazado de Buenos Aires.

Las últimas 40 vueltas de la carrera fueron bastante peleadas, donde la fiabilidad no era la misma y muchas tenían por no alcanzar el final. Federico Alonso entre los boxes para darle la posta a Canapino. Cambiaron neumáticos en el Chevrolet y el arrecifeño salió a volar en la pista. Siendo más de un segundo más rápido por vuelta comenzó a perfilarse como un candidato a tener en cuenta. Leonel Pernía era el líder y, ante la amenaza de Canapino, su posición no estaba asegurada.

En la vuelta 155, el Titán superó a Federico Pérez para ser sexto, luego hizo lo propio ante Ortelli y Santero para ser el cuarto. En el giro 166 adelantó a Sergio Alaux, luego superó a José Manuel Urcera para ser el nuevo escolta de Pernia. El campeón olió sangre y fue a por la victoria.

Restando nueve vueltas para el final, Canapa alcanzó la punta de la carrera. Sin mayores contratiempos lo supera a Pernía y el campeón estaba a tiro de la victoria. Nadie pudo arrebatarle la victoria al nacido en Arrecifes, que junto a Ponte y a Alonso se quedaron con el triunfo en los 1000 kilómetros del Turismo Carretera.

Terminada la competencia, el trinomio de Julián Santero fue recargado con 10 segundos de penalidad por el toque a Nicolás Trosset. De esta forma, Pernía heredó el segundo lugar y Ardusso el tercero. Jonatan Castellano sigue liderando el certamen con 320,5 puntos seguido por Ardusso con 301,5 y Canapino con 283,5. La próxima fecha será el 9 de septiembre en Paraná.

Resultados de la carrera

POS PILOTOS TIEMPO | DIF 1 CANAPINO 5:35:10.931 2 PERNÍA +2.923 3 ARDUSSO +3.474 4 ALAUX +3.904 5 VENTRICELLI +9.991 6 ORTELLI +11.303 7 SANTERO +12.684 8 TROSSET +12.955 9 MORIATIS +1 VUELTA 10 URCERA +2 VUELTAS 11 CASTELLANO +2 VUELTAS 12 LAMBIRIS +4 VUELTAS 13 GONZÁLEZ +7 VUELTAS 14 SILVA +9 VUELTAS 15 JALAF +9 VUELTAS 16 DIRUSCIO +13 VUELTAS 17 AGUIRRE +13 VUELTAS 18 SERRANO +13 VUELTAS 19 COTIGNOLA +20 VUELTAS 20 WERNER +22 VUELTAS 21 MANGONI +22 VUELTAS 22 EBARLÍN +25 VUELTAS 23 ECHEVARRÍA +28 VUELTAS 24 DE BENEDICTIS +31 VUELTAS 25 GIANINI +33 VUELTAS 26 BONELLI N. +36 VUELTAS 27 LEDESMA +41 VUELTAS 28 FONTANA +42 VUELTAS 29 ROSSI +43 VUELTAS 30 TRUCCO +43 VUELTAS 31 PEZZUCCHI +44 VUELTAS 32 CATALÁN MAGNI +50 VUELTAS 33 SPATARO +54 VUELTAS 34 PONCE DE LEÓN +58 VUELTAS 35 OKULOVICH +66 VUELTAS 36 MAZZACANE +73 VUELTAS 37 DOSE +75 VUELTAS 38 MULET +81 VUELTAS 39 NOLESI +86 VUELTAS 40 BRUNO +109 VUELTAS 41 GIL BICELLA +122 VUELTAS 42 DE CARLO +123 VUELTAS 43 BONELLI P. +142 VUELTAS 44 ANGELINI +177 VUELTAS

RECARGO: SE LE RETIRAN 20 VUELTAS AL NRO 79 (NOLESI) POR TOQUE AL NRO 77 (BRUNO

RECARGO: SE LE RETIRAN 28 VUELTAS AL NRO 27 (GIANINI) POR TOQUE AL NRO 5 (MAZZACANE)

RECARGO: NRO. 19 (FONTANA) 10'' POR TOQUE AL NRO 77 (BRUNO)

RECARGO: NRO 22 (SANTERO) 10'' POR TOQUE AL NRO 88 (TROSSET)

PASE Y SIGA: NRO 9 (CASTELLANO) POR TOQUE AL NRO 43 (DOSE)

EXCLUIDO: NRO 116 (RUGGIERO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 53 (CATALAN MAGNI)