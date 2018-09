Kubica quiere volver a la Fórmula 1

El mercado de pases está bastante movido y, más aún, con la confirmación de Charles Leclerc a Ferrari. Robert Kubica, quien es el piloto reserva de Williams, busca una butaca para formar parte de la grilla en el Gran Premio de Australia de 2019. El polaco podría ser piloto de Williams, si se da el traspaso de Lance Stroll al Racing Point Force India, donde su padre es uno de los inversores del equipo.

"Pasé mucho tiempo y destiné muchos esfuerzos a tener una oportunidad y la prioridad sería estar en la grilla en Australia. Pero si no pasa, estudiaría diferentes campeonatos o un puesto diferente. Como dije, ahora estoy centrado en intentar conseguir una oportunidad. Cuando no pilotas desde hace mucho o lo haces como yo, cada tres meses, es normal que tengas que pasar por diferentes fases para volver a tener ritmo y recuperar las sensaciones lo más rápido posible. Si hubiera manejado esta temporada, habría pasado mucho tiempo en el auto y no habría dudas sobre mi rendimiento", sostuvo el polaco.

El Gran Premio de Abu Dhabi de 2010 fue el último que participó el polaco, dado que unos meses después tendría el fortísimo accidente en el Rally que pusieron en jaque su vida. A partir de allí, Kubica, que tenía una gran proyección se vio truncada su carrera y tuvo que volver a empezar. "Si se da el traspaso de Stroll a Williams, Robert ocupará esa butaca", declaró Claire Williams, directora del equipo.

Por lo pronto, el nacido en Cracovia seguirá siendo el piloto de pruebas de la escudería británica esperando que se mueva el mercado para que Stroll firmara con Racing Point Force India. Kubica sabe que es una de las últimas oportunidades de correr en Fórmula 1 y, de darse, deberá capitalizarla de la mejor manera.