Hamilton redondeó un tiempo formidable

El menos favorito se quedó con la pole position para el Gran Premio de Singapur. Lewis Hamilton paró el cronómetro en 1m 36s 015 para superar a Max Verstappen por apenas 319 milésimas. El británico sacó una vuelta de la galera y largará desde el puesto de privilegio en las calles de Marina Bay.

El inicio de la clasificación tuvo a Daniel Ricciardo como el referente. El australiano sigue demostrando el gran funcionamiento del Red Bull y fue quien marcó las riendas. Los Mercedes se la jugaron e hicieron la Q1 con neumáticos superblandos, pero pasaron con sufrimiento: Valtteri Bottas 12º y Lewis Hamilton 14º.

Kevin Magnussen lideró el grupito de los eliminados y, junto al danés, quedaron eliminados Brendon Hartley, Stoffel Vandoorne, Sergey Sirotkin y Lance Stroll. Williams no puede encontrar una buena puesta a punto y sufre en todos los trazados del calendario. Nuevamente, largarán en la última fila de la grilla.

Verstappen: "Honestamente, ¡esto parece una victoria con la cantidad de problemas que he tenido hoy!"

En la segunda parte de la clasificación fue Kimi Raikkonen quien se pusiera al tope del clasificador. Ya los Mercedes estaban con el caucho hiperblando y pudieron marcar el tercer y cuarto tiempo.

Ferrari quiso arriesgar a realizar la Q2 con el superblando, pero los tiempos no fueron competitivos y peligraba su continuidad en la qualy. Fue por esto, que tanto Raikkonen como Sebastian Vettel decidieron colocar las gomas hiperblandas y concretar una vuelta tranquilizadora.

Fernando Alonso, que funcionó muy bien a lo largo de las prácticas no pudo repetir esa racha, quedó 11º y fue el primer eliminado. Junto al español sucumbieron Carlos Sainz, Charles Leclerc, Marcus Ericsson y Pierre Gasly.

Vettel: "No es ideal... Para nosotros fue una sesión de calificación desordenada. No lo que quería, no lo que queríamos"