Verstappen gana en la coronación de Hamilton

La temporada 2018 de la Fórmula 1 tiene un campeón. Lewis Hamilton hizo una temporada formidable y, con el cuarto puesto obtenido en el Gran Premio de México, se coronó por quinta vez en su carrera. En el trazado latinoamericano, Max Verstappen fue el triunfador, escoltado por los Ferrari de Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen.

Verstappen: "El comienzo fue la clave. No dormí muy bien anoche. Increíble trabajo del equipo, el auto funcionó bárbaro. Fue una pena perder a Daniel"

En la largada, los hombres de Red Bull no tuvieron una buena largada y Hamilton, desde la tercera ubicación, casi le arrebata los dos puestos a los pilotos de la casa austríaca. Daniel Ricciardo tuvo una pésima salida y perdió la posición ante Verstappen y el propio Hamilton. Vettel conservó el cuarto puesto, mientras que Valtteri Bottas y Raikkonen cerraban el lote de los seis primeros del Gran Premio.

En la parte del medio, un toque entre Esteban Ocon, Fernando Alonso y Brendon Hartley obligó a ambos a pasar por el sector de boxes a reparar las trompas rotas, mientras que el español estuvo cuatro vueltas en pista hasta que el motor Renault dijo basta y dejó a pie al hombre de McLaren. La dirección de carrera sacó el primer Virtual Safety Car para que los auxiliares puedan retirar el coche de Alonso.

Vettel: "No fue un día fácil, felicidades a Lewis y su equipo, hicieron un trabajo excelente. Me hubiera encantado aguantar un poco más la definición, pero obviamente no fue el caso"