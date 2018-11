Super TC2000: Birombo

El sol, el Autódromo Oscar Cabalén de la ciudad de Alta Gracia, los nervios y las calculadoras fueron los protagonistas del Gran Premio Coronación del STC2000, los dos protagonistas Facundo Ardusso (Renault Fluence) y Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), debían disputar la batalla final, pero el "Flaco" llegaba con mayor ventaja, mientras que el "Titán" de Arrecifes aguardaba el milagro.

Ayer Ardusso había logrado la pole position, mientras que Canapino se ubicaba en el cuarto lugar, por lo tanto el "Flaco" tenía el camino más allanado para lograr el bicampeonato. De esta manera el equipo Ambrogio Racing y Chevrolet YPF le transmitían tranquilidad a sus pilotos.

En el inicio de la competencia adelante largaban Mariano Werner (Peugeot 408) y Ardusso, atrás Leonel Pernía (Renault Fluence) y Canapino. En la largada Werner rápidamente se escapó de Ardusso, mientras que el "Titán" comenzaba a avanzar y aguardar el milagro.

En la vuelta 2 Canapino comenzaba a presionarlo al piloto de Las Parejas, y debido a esto los autos comenzaron a rozarse, del mismo modo Pernía comenzaba a acecharlo al piloto arrecifeño, quien igualmente se acercaba a Ardusso, pero no lograba superarlo.

En la vuelta 10 llegó la preocupación al equipo Renault, porque Ardusso le dijo a su ingeniero que se le había puesto dura la dirección hidráulica, igualmente pese a ese problema continuaba haciéndole diferencia a Canapino, mientras que el "Tanito" seguía presionado al Titán para que cometiera algún error y así cuidarle las espaldas al "Flaco".

Preocupación y nervios en el equipo Renault

A la preocupación por el problema de Ardusso, se le sumó el abandono de Matías Rossi (Toyota Corolla), debido a la rotura de su motor, por esta razón se encendieron las alarmas en el equipo de Marcelo Ambrogio, más tarde a Leonel Pernía se le rompió un neumático, por lo tanto el piloto de Las Parejas comenzaba a perder a algunos de sus "peones".

Nuevamente hubo muchas más preocupación en el equipo Renault por el ingreso del Auto de Seguridad debido al despiste de Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze), los nervios también se trasladaban al equipo del moño. Los relojes volvían a cero, mientras que Ardusso le preguntaba a su equipo a quién tenía detrás, porque sabían que con el sexto lugar ya eran campeones.

En el relanzamiento Werner se alejó de Ardusso, mientras que Canapino comenzaba a defenderse de los ataques de Néstor Girolami (Peugeot 408), quien lo buscaba pero de igual forma no podía superarlo, finalmente el "Titán" conservó el tercer lugar.

Del mismo modo Javier Merlo (Renault Fluence) se iba a afuera por la rotura de uno de sus neumáticos y su auto quedó enterrado en la tierra, por lo tanto nuevamente ingresó el Auto de Seguridad, tras eso Pernía nuevamente abandonó por un toque con Federico Iribarne (Citroën C4 Lounge).

Felicidad para el equipo Renault

Con la bandera verde como protagonista se relanzó la competencia, y Canapino apuraba a Ardusso, finalmente el "Titán" lo superó en la vuelta 25, en la zona del frenaje, con roce incluido. De esta manera el "Flaco" logró el bicampeonato con Renault, terminando quinto detrás de Girolami y Facundo Chapur (Citroën C4 Lounge).

"Estoy feliz, hicimos un gran año, le quiero agradecer a todo el equipo que durante todo este 2018 me entregaron un gran auto, a los sponsors que depositaron su confianza en mi, también le quiero dedicar este campeonato a toda la gente de Las Parejas y a todos los santafesinos. Tuvimos un gran año, que lo cerramos con este bicampeonato", declaró el bicampeón, Facundo Ardusso.

Por su parte el subcampeón, Agustín Canapino expresó: "hicimos todo lo que pudimos, sabía por donde superarlo a Ardusso, pero igual no me alcanzó, de igual forma le quiero agradecer a todo el equipo YPF Chevrolet que me entregaron un gran auto que nos permitió pelear de igual a igual con los Renault, también quiero felicitarlo a Facu y a todo su equipo por el campeonato".

