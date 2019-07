Primera en Cup para Justin Haley

La MONSTER ENERGY NASCAR CUP SERIES disputó su 18° fecha del campeonato 2019 en el óvalo de Daytona International Speedway, la cual marca el inicio de la segunda parte de la temporada.

La lluvia obligó a suspender la clasificación y por lo tanto la parrilla de salida se definió en base a las posiciones del campeonato de constructores, por lo que la Pole quedó en manos del actual campeón Joey Logano. Misma lluvia se presentaría en la noche del sábado y obligaría a posponer la carrera para el domingo al mediodía.

ETAPA 1 (50 VUELTAS)

En esta primera etapa no se iba a presentar ninguna bandera amarilla por incidente. Pero apenas inició la carrera Logano trató de mantenerse al frente, se presentaron las detenciones en Pits y luego de eso Logano peleó la punta contra Kevin Harvick, Daniel Suárez y Ryan Blaney. Pero no fue hasta la última vuelta que Logano superó a Harvick para quedarse con la primera etapa.

El Top 10 lo completaron: Ricky Stenhouse Jr, Ryan Blaney, Kevin Harvick, Chase Elliott, Daniel Suárez, Clint Bowyer, Denny Hamlin, Brad Keselowski y Martin Truex Jr.

ETAPA 2 (50 VUELTAS)

Durante esta segunda etapa Ricky Stenhouse Jr trató de bloquear a Kurt Busch, lo cual terminó en trompo del piloto de Roush Fenway Racing y por consecuente en una bandera amarilla. Más adelante Keselowski recibió el empuje por parte de Kevin Harvick pero los dos acabaron contra el muro y se generó una nueva amarilla. También se vieron involucrados David Ragan, Joey Logano, Daniel Suárez y Daniel Hemric.

Se reinició la carrera y hubo una gran pelea por la punta entre Clint Bowyer y Austin Dillon. Pero finalmente Austin capturaría la punta a falta de 2 vueltas y se quedó con la etapa. El Top 10 lo completaron: Alex Bowman, William Byron, Chase Elliott, Clint Bowyer, Kyle Larson, Jimmie Johnson, Ricky Stenhouse Jr, Darrell Wallace Jr y Joey Logano.

ETAPA 3 (60 VUELTAS)

En esta última etapa Austin Dillon hizo lo mismo que hizo Ricky Stenhouse Jr en la segunda etapa: Bloqueó a Denny Hamlin y acabó en trompo pero esta vez fue más grave ya que se generó el "BIG ONE", en donde hubo un total de 17 autos involucrados. Faltaba una vuelta para el reinicio y varios pilotos aprovecharon para entrar a Pits y llenar el tanque de combustible a tope, pero un par se quedaron, entre ellos Justin Haley.

Justo cuando estaban por reiniciar en la vuelta 127 un rayo cayó a un par de minutos de la pista. Los pilotos fueron llamados a los Pits, salió la bandera roja y la lluvia se presentó en la pista. Pasaron 2 horas y media, y los comisarios dieron por finalizada la carrera debido a la fuerte tormenta. Por lo que Justin Haley logra su primera victoria en la MONSTER ENERGY NASCAR CUP SERIES en apenas su tercera carrera en la categoría.

El Top 10 final quedó conformado de la siguiente manera: Justin Haley, William Byron, Jimmie Johnson, Ty Dillon, Ryan Newman, Corey LaJoie, Aric Almirola, Matt DiBenedetto, Matt Tifft y Kurt Busch.

También es la segunda carrera consecutiva en la que un piloto logra su primera victoria en la categoría (la semana pasada fue Alex Bowman). La última vez que se dio esto fue en 2007 cuando Casey Mears y Martin Truex Jr lograron su primera victoria.

En medio de la celebración Justin Haley declaró lo siguiente: "Es absolutamente una bendición. Es bastante increíble tener tantas personas excelentes a mi alrededor que me han brindado la oportunidad de llegar a este nivel y al escenario en el que estamos actuando… Ni siquiera me vi corriendo una carrera en esta categoría hasta que recibí una llamada hace unos meses para correr en Talladega. Es simplemente irreal. No sé cómo sentirme".

Los copropietarios del equipo Spire Motorsports T.J. Puchyr y Jeff Dickerson sacaron un préstamo bancario de US$6 millones para el chartrer, con la esperanza de que el valor del mismo pagara la nota y los ayudara a hacer la transición a un verdadero equipo de carreras. Necesitaban el gran accidente, la decisión de Kurt Busch y el resto de pilotos de entrar a Pits y luego otra fuerte tormenta para convertirse en ganadores en su 17° carrera en la categoría.

T.J Puchyr: "Obviamente, es un momento enorme, enorme para ganar en la cima de nuestro deporte, en Daytona, nada menos. Este es el Centro Mundial de Carreras. Solo queremos tener el control de nuestro propio destino. Hemos puesto una gran cantidad de dinero en los bolsillos de muchas personas en este garaje. Hay mucha gente que piensa que estamos haciendo esto como un acaparamiento de efectivo de la forma en que funciona el sistema del charter".

Jeff Dickerson: "Creemos en este deporte. Creemos en la plataforma que proporciona NASCAR". Este es el sueño americano. Lo hicimos temprano, y no se me escapa que la suerte estuviera de nuestro lado hoy. Pero no me voy a sentir mal por nada. Me va a encantar. para seguir siendo el 'pequeño motor que podría' y construir esta cosa lo mejor que podamos e ir de allí".

Hay que recordar que Justin Haley puntúa para la Xfinity, por lo que su victoria no cuenta para los Play-Off de esta categoría, el cual se encuentra de la siguiente manera luego de 18 fechas:

POS PILOTO EQUIPO PLAYOFF 1 KYLE BUSCH Joe Gibbs Racing 4 VICTORIAS 2 MARTIN TRUEX JR Joe Gibbs Racing 4 VICTORIAS 3 BRAD KESELOWSKI Team Penske 3 VICTORIAS 4 JOEY LOGANO Team Penske 2 VICTORIAS 5 DENNY HAMLIN Joe Gibbs Racing 2 VICTORIAS 6 CHASE ELLIOTT Hendrick Motorsports 1 VICTORIA 7 ALEX BOWMAN Hendrick Motorsports 1 VICTORIA 8 KEVIN HARVICK Stewart-Haas Racing +185 9 KURT BUSCH Chip Ganassi Racing +124 10 ARIC ALMIROLA Stewart-Haas Racing +72 11 RYAN BLANEY Team Penske +68 12 WILLIAM BYRON Hendrick Motorsports +58 13 JIMMIE JOHNSON Hendrick Motorsports +34 14 KYLE LARSON Chip Ganassi Racing +33 15 CLINT BOWYER Stewart-Haas Racing +4 16 RYAN NEWMAN Roush Fenway Racing +3 17 DANIEL SUÁREZ Stewart-Haas Racing -3 18 ERIK JONES Joe Gibbs Racing -13 19 RICKY STENHOUSE JR Roush Fenway Racing -45 20 PAUL MENARD Wood Brothers Racing -53

La proxima fecha de la MONSTER ENERGY NASCAR CUP SERIES será en el óvalo de Kentucky Speedway. La carrera será el sábado 13 de julio a las 19:30hs (tiempo del este de los Estados Unidos) y va a ser transmitida por NBCsN para Estados Unidos y por Fox Sports 3 para Sudamérica.