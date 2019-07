IndyCar: Dixon gana en un final de infarto en Mid-Ohio

La NTT IndyCar Series disputó su su 13° fecha de la temporada 2019 en el circuito de Mid-Ohio Sports Car Course (Lexington, Ohio). Will Power logró la Pole con un tiempo de 1:05.377.

CARRERA (90 VUELTAS)

En la largada Power logró mantener el liderato por delante de Josef Newgarden, quien le ganó el 2° lugar a Alexander Rossi, pero enseguida saldría la primera bandera amarilla debido a que en la parte de atrás una frenada muy agresiva por parte de Marcus Ericsson terminó en colisión con su compañero de equipo James Hinchcliffe, lo que le hizo perder vueltas al canadiense y abandonar al sueco a las primeras de cambio en boxes. A su vez, Takuma Sato también se salió de pista en un incidente separado pero sin mayores consecuencias.

Se reiniciaba la carrera con Power al frente hasta que en la vuelta 10 comenzaron las detenciones en Pits y la mayoría de los pilotos aprovecharon para parar pero había 6 pilotos que seguían en pista sin parar: El mismo Will Power, Felix Rosenqvist, Scott Dixon, Alexander Rossi, Spencer Pigot y Santino Ferrucci. Sería en la vuelta 25 que Power perdería el liderato tras ser superado por Rosenqvist. En la vuelta 38 Simon Pagenaud y Colton Herta abrían un nuevo ciclo de detenciones, y 2 vueltas después pararía Josef Newgarden pero se complicaría debido a que sufrió un problema con su manguera de repostaje.

Mientras que la mayoría de los pilotos ya se habían detenido Rosenqvist, Pigot y Dixon eran los tres primeros. Pero en la vuelta 46, contra todo pronóstico, Rosenqvist adelantó notablemente su segunda parada, cambiando su estrategia a tres paradas para hacer dos stints de 22 vueltas, algo que Pigot imitó en la vuelta siguiente. Rosenqvist salió de Pits justo delante de Rossi, quien estaba en el tercer lugar, y Pigot en el noveno, sin superar a Herta hasta la vuelta 53. Una vuelta después, un motivado Rosenqvist superó a Power por el segundo lugar tras estar cinco curvas en paralelo, pero por delante Dixon había construído una ventaja de 15 segundos.

Un nuevo ciclo de detenciones comenzó a partir de la vuelta 59 con Rossi, mientras que Newgarden se detuvo 3 vueltas después. El líder del campeonato se había recuperado de su problema en la parada anterior y había pasado tanto a Rossi como a Pagenaud. Rosenqvist estaba al frente con casi 16 segundos de ventaja y con tiempo para volver en el segundo lugar tras su parada, la cuál realizó en la vuelta 66.

Todo comenzó a ponerse intenso a falta de 20 vueltas para el final. Rossi estaba más enfocado en los posibles ataques de Pagenaud que en ir a buscar a Power. Pagenaud era acosado por Pigot mientras que a Dixon, quien estaba al frente, se le presentó un problema y es que su compañero de equipo Rosenqvist comenzó a recortarle vuelta tras vuelta. A falta de 10 vueltas los dos pilotos del equipo Chip Ganassi Racing estaban separados por 6 segundos con Ryan Hunter-Reay en el tercer lugar. Pero mientras pasaban las vueltas Dixon se empezó a encontrar con trafico lo cual fue aprovechado por Rosenqvist, quien tenia atrás suyo a Hunter-Reay y a Newgarden. Sato quería volver a la vuelta del líder y le hizo la vida imposible a Dixon mientras que Rosenqvist tocaba levemente a cada auto rezagado para pasarlo.

Pero la locura comenzó a falta de vuelta y media para el final. Rosenqvist alcanzó a Dixon pero estos a la vez fueron alcanzados por Hunter-Reay y por Newgarden. Pero el líder del campeonato se salió de pista tras intentar pasar a Hunter-Reay por el último lugar del podio, cayendo así hasta la 14° posición. Esto le dejó el camino libre al piloto de Andretti Autosport para terminar en la 3° posición.

Pero la atención del publico estuvo en la pelea por la punta ya que Rosenqvist intentaba pasar como podía a Dixon, incluso teniendo un leve contacto que le dejó sin chances de pasarlo en la recta posterior. Pero Rosenqvist no se rindió y trató de forzar al máximo a su compañero de equipo, quien tenía los neumáticos muy gastados, y ambos terminaron cruzando la meta con una diferencia de tan solo 93 milésimas con victoria para el actual campeón.

.0934



That's all that separated teammates @scottdixon9 and @FRosenqvist at the @Mid_Ohio finish. That's the closest finish we've ever seen here.



What 👏 A 👏 Show 👏#Honda200 // #INDYCAR pic.twitter.com/fI8a0oqfIO