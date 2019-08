Primera en Trucks para Stewart Friesen

La NASCAR GANDER OUTDOORS TRUCKS SERIES disputó su 15° fecha de la temporada 2019 en el óvalo de Eldora Speedway (Rossburg, Ohio), carrera especial ya que es un óvalo de tierra. Para definir la parrilla de salida se realizaron 5 sesiones, las cuales fueron formadas en base a los resultados de las practicas del miércoles por la noche.

Cada sesión estaba conformada a 10 vueltas y avanzaban los 5 primeros a excepción de una 6° sesión la cual era a 15 vueltas y una última oportunidad para aquellos que no habían podido ingresar a la carrera en alguna de las sesiones anteriores (avanzaban los primeros 4). Los pilotos que avanzaron a la carrera fueron los siguientes:

-Sesión N°1: Chase Briscoe (Pole Position), Johnny Sauter, Harrison Burton, Colt Gilliam y Jeffrey Abbey.



-Sesión N°2: Matt Crafton, Tyler Dippel, Ross Chastain, Christian Eckes y Landon Huffman.

-Sesión N°3: Brett Moffitt, Todd Gilliland, Carson Hocevar, Jake Griffin y Mike Marlar.

-Sesión N°4: Stewart Friesen, Ben Rhodes, Justin Shipley, Austin Hill y Myatt Snider.

-Sesión N°5: Kyle Strickler, Sheldon Creed, Grant Enfinger, Gus Dean y Tim Ward

-Sesión N°6: Tyler Ankrum, Norm Benning, Mason Massey IV y Jennifer Jo Cobb.

ETAPA 1 (40 VUELTAS)

Desde la largada Chase Briscoe comenzaría a dominar pero siempre con Stewart Friesen pisándole los talones. Landon Huffman haría un trompo adelante de los lideres y generaría la primera bandera amarilla de la noche. Se reiniciaría la carrera pero nuevamente saldría la amarilla por el trompo de Jake Griffin.

Nuevamente se reiniciaría la carrera con 10 vueltas para el final de la etapa y sería Chase Briscoe quien dominaría esas vueltas para quedarse con la etapa. El Top 10 lo completaron: Todd Gilliland, Brett Moffitt, Sheldon Creed, Matt Crafton, Stewart Friesen, Ben Rhodes, Carson Hocevar, Ross Chastain y Kyle Strickler.

ETAPA 2 (50 VUELTAS)

Durante la segunda etapa Briscoe comenzaría a hacer diferencia con el resto, diferencia que se hizo polvo en la vuelta 56 por el trompo de Harrison Burton. Se reiniciaría la carrera pero un par de vueltas después saldría la bandera amarilla por el trompo de Christian Eckes, en donde esta vez quedaron involucrados varios pilotos los cuales fueron: Austin Hill, Harrison Burton, Jordan Anderson, Colt Gilliam, Jeffrey Abbrey, Gus Dean, Mason Massey IV y Austin Wayne Self. Se reiniciaría la carrera, la cual seguiría bajo bandera verde hasta la vuelta 79 en donde salió la amarilla por el trompo de Mason Massey IV.

Se reiniciaría la carrera y a pocas vueltas del final de la etapa Sheldon Creed haría un trompo pero no saldría la bandera amarilla, dejando así un final de etapa bajo verde para una nueva victoria en etapa de Chase Briscoe. El top 10 lo completaron: Stewart Friesen, Matt Crafton, Kyle Strickler, Grant Enfinger, Ross Chastain, Todd Gilliland, Mike Marlar, Tyler Dippel y Ben Rhodes.

ETAPA 3 (60 VUELTAS)

Para esta última etapa Friesen y otros pilotos se quedaron en la pista mientras que varios de los lideres entraban a Pits. Un par de vueltas después de haber reiniciado la competencia, la bandera amarilla volvería a salir por el trompo de Ross Chastain en donde también se vieron involucrados: Chase Briscoe, Grant Enfinger, Sheldon Creed, Tyler Ankrum, Harrison Burton y Jordan Anderson.

Se reinició la competencia y le avisaron a Friesen que tratará de ahorra todo el combustible posible. En la vuelta 104 saldría la bandera amarilla por varios incidentes: En uno se verían involucrados Tyler Dippel, Johnny Sauter y Chase Briscoe, mientras que Kyle Strickler, Jennifer Jo Cobb y Devin Dodson hicieron trompos en distintas partes de la pista. Luego de un par de vueltas bajo verde, saldría la bandera amarilla a falta de 31 vueltas para el final debido a que la camioneta de Norm Benning quedó parada en medio de la pista. Luego de eso saldrían otras 2 banderas amarillas, en donde los involucrados fueron: Chase Briscoe, Ben Rhodes, Mike Marlar, Kyle Strickler y Jennifer Jo Cobb.

Justamente fue la bandera amarilla generada por el trompo de Cobb que nos dejó un final emocionante con tan solo 2 vueltas para el final, en donde Stewart Friesen logró su primera victoria en la categoría para el y para el equipo Halmar Friesen Racing, luego de 62 carreras en donde terminó 6 veces en el 2° lugar.

El top 10 final lo completaron: Sheldon Creed, Grant Enfinger, Mike Marlar, Todd Gilliland, Christian Eckes, Chase Briscoe, Tyler Dippel, Tyler Ankrum y Matt Crafton.

"Hombre, gracias a todos los fanáticos de las carreras que se quedaron con nosotros" dijo Friesen en Victory Lane. "Hoy es el día. Esta es la semana Gracias a todos. Esto está destinado a ser. Necesitábamos hacerlo en la tierra. Gracias a todos. Qué evento tan especial", agregó.

