Dominio de Elliott en el Glen

La MONSTER ENERGY NASCAR CUP SERIES disputó su 22° fecha del campeonato 2019 en el circuito de Watkins Glen International (Schuyler, Nueva York). Chase Elliott se quedó con la Pole con un tiempo de 1:09.287.

ETAPA 1 (20 VUELTAS)

En la largada Chase logró mantener a raya a William Byron, su compañero de equipo en Hendrick Motorsports, y comenzó a escaparse. En la vuelta 2 Kyle Busch hizo un trompo tras intentar superar a Byron, cayendo al 10° lugar y sin generar la bandera amarilla. Byron comenzó a ser superado por Denny Hamlin, por Martin Truex Jr y sobre el final de la etapa por Kyle Busch que pudo remontar hasta el cuarto lugar.

Pero esto poco le importo a Chase Elliott que logró quedarse con la etapa superando a Denny Hamlin por más de 5 segundos. El top 10 lo completaron: Martin Truex Jr, Kyle Busch, William Byron, Jimmie Johnson, Kyle Larson, Erik Jones, Kurt Busch y Aric Almirola.

ETAPA 2 (20 VUELTAS)

Durante la bandera amarilla que decretó el final de la etapa Byron le dio un golpe de atras a Kyle Busch debido a que cuando Kyle lo superó, lo tocó de atrás y eso no dejó conforme al piloto del equipo de Rick Hendrick.

La carrera se reinició y un par de vueltas más tarde Parker Kligerman hizo un trompo en la chicana, pero pudo regresar a la pista y evitar la bandera amarilla que salió 4 vueltas más tarde debido al humo que salia del auto de Reed Sorenson. Varios autos entraron a pista pero otros se quedaron afuera, entre ellos Chase Elliott. La carrera se reinició pero a 2 vueltas del final de la etapa salió la bandera amarilla por el trompo de Darrell Wallace Jr en la curva "carrusel", y la etapa fue dada por terminada.

El ganador de la etapa fue Chase Elliott con Martin Truex Jr como escolta. El Top 10 lo completaron: Kevin Harvick, Clint Bowyer, Denny Hamlin, Brad Keselowski, Alex Bowman, Erik Jones, Ryan Blaney y Jimmie Johnson.

ETAPA 3 (50 VUELTAS)

En esta última etapa Chase y Truex mantuvieron el 1° y 2° lugar (respectivamente) y comenzaron a escaparse. Daniel Hemric haría un trompo en la chicana pero no saldría la bandera amarilla. En la vuelta 58 comenzaría el ciclo de detenciones en Pits, el cual finalizaría en la vuelta 62 y tanto Chase como Truex mantendrían sus posiciones. Pero justo cuando estaba terminando este ciclo saldría la bandera amarilla debido a que Darrell Wallace Jr sacó de carrera a Kyle Busch, segundos después de haber recibido varios toques de parte de el.

En el reinicio Truex y Chase tendría una batalla rueda a rueda hasta la recta previo a la chicana, batalla que sería ganada por Chase. Austin Dillon haría un trompo en la curva 1 tras recibir un toque por parte de Ryan Newman, pero no saldría la bandera amarilla. Mientras que por la punta Chase comenzó a mantener a margen a Truex y si bien este se acercaba gracias a los autos rezagados nunca tuvo la oportunidad de superar a un Chase Elliott intratable, quien logró su segunda victoria de la temporada tras liderar 80 de las 90 vueltas, con Martin Truex Jr terminando como escolta al igual que en 2018.

