Cindric domina en Mid-Ohio

La NASCAR XFINITY SERIES tuvo su 21° fecha de la temporada 2019 en el circuito de Mid-Ohio Sports Cars Course (Lexington, Ohio). Austin Cindric se quedó con la Pole con un tiempo de 1:24.231.

ETAPA 1 (20 VUELTAS)

Desde la largada misma Cindric comenzaría a hacer diferencia y, a pesar de que hubo una bandera amarilla por escombros, nadie pudo recortarle al piloto del Team Penske. La gran pelea de la etapa la brindaron Cole Custer y el debutante Jack Hawksworth por el segundo lugar, pelea que duró más de 10 vueltas hasta que a falta de 6 vueltas para el final de la etapa Custer tocó a Hawksworth en la última curva y terminó en trompo del debutante y también Custer haría un trompo metros más adelante.

A falta de 3 vueltas varios pilotos aprovecharon para detenerse en los Pits antes de que estos se cerraran a falta de 2 vueltas y entre ellos estaba el líder Austin Cindric. Esto dejó en la punta a Chase Briscoe, quien logró su primera victoria en una etapa en la categoría. El Top 10 lo completaron: Noah Gragson, Jeremy Clements, Brandon Jones, Ryan Sieg, Cole Custer, Michael Annett, Lawson Aschenbach, Scott Heckert y Josh Bilicki.

ETAPA 2 (20 VUELTAS)

En el inicio de la segunda etapa Christopher Bell le ganó en el reinicio a Austin Cindric pero no podría hacer mucha diferencia y un par de vueltas más tarde saldría la bandera amarilla por el trompo de Brandon Brown, quien terminó atascado en la leca. Se reiniciaría la competencia pero en ese mismo reinicio saldría nuevamente por el incidente entre Cole Custer y Chris Dyson, en donde este último termino con graves daños en su motor.

Se reiniciaría con 4 vueltas para el final pero nuevamente en el reinicio saldría la bandera amarilla por el trompo de Justin Allgaier y dándose también una reacción en cadena en donde se vieron involucrados: Tyler Reddick, John Hunter Nemechek, Tommy Joe Martins, Regan Smith, Noah Gragson, Brandon Jones, David Starr, Scott Heckert, Stephen Leicht, Aaron Quine y Patrick Gallagher.

La etapa se daría por finalizada y después de la revisión para ver quien estaba adelante en el momento que sale la amarilla, el debutante Jack Hawksworth sería decretado como ganador de la etapa. El Top 10 lo completaron: Christopher Bell, Austin Cindric, Tyler Reddick, AJ Allmendinger, Gray Gaulding, Ryan Sieg, Justin Haley, John Hunter Nemechek y Tommy Joe Martins.

ETAPA 3 (35 VUELTAS)

En esta última etapa Noah Gragson tomaría la punta al pasar a Josh Williams, pero en la siguiente vuelta la perdería a manos que Austin Cindric que comenzaría a hacer diferencia sobre el resto. Pero esa diferencia se hizo polvo a falta de 19 vueltas para el final cuando Scott Heckert se fue de largo en una curva y terminó atascado en la leca, lo que generaría una nueva bandera amarilla. Los lideres entrarían a Pits pero 3 autos se quedarían fuera: Regan Smith, Will Rodgers y Chase Briscoe.

Se reiniciaría la competencia a 16 vueltas del final con Briscoe puntero pero 3 vueltas más tarde Cindric le quitaría la punta. Brandon Brown y Jack Hawksworth se saldría de pista (este último en 3 oportunidades) pero no saldría la bandera amarilla. Esto solo iba a beneficiar a Austin Cindric quien logró su segunda victoria en la categoría de forma consecutiva tras liderar 46 de las 75 vueltas, y con una ventaja de más de 4 segundos sobre Christopher Bell. El Top 10 final lo completaron: AJ Allmendinger, Tyler Reddick, Noah Gragson, Justin Allgaier, Chase Briscoe, Cole Custer, Justin Haley y Brandon Jones.

"Se siente bien" dijo Cindric que ganó en casa ya que el es oriundo de Columbus, Ohio. "Un gran trabajo por parte de Christopher Bell, honestamente hizo un gran trabajo durante todo el día tratando de alcanzarme. Hombre, se siente bien. Dos seguidos.... Yendo por tres en Bristol. Probablemente me volveré loco si gano allí. Tenemos un poco de trabajo que hacer para resolver ese lugar", agregó.

