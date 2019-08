Harvick vuelve a ganar en Michigan

La MONSTER ENERGY NASCAR CUP SERIES disputó su 23° fecha del campeonato 2019 en el óvalo de Michigan International Speedway. Brad Keselowski se quedó con la Pole con un tiempo de 37.801.

ETAPA 1 (60 VUELTAS)

En la largada tanto Keselowski como Kevin Harvick comenzaron a escaparse del resto. En la vuelta 15 Jimmie Johnson se iría contra el muro y tendría que ingresar a Pits bajo bandera verde ya que no salió la bandera amarilla. En la vuelta 35 Harvick también tendría que entrar a Pits por un neumático y sería el quien comenzaría el ciclo de detenciones en Pits, el cual terminaría en la vuelta 48.

Martin Truex Jr se puso al frente luego de realizar una gran estrategia y se terminó quedando con la etapa. El Top 10 lo completaron: Denny Hamlin, Brad Keselowski, Joey Logano, William Byron, Kevin Harvick, Ryan Blaney, Alex Bowman, Chase Elliott y Aric Almirola.

ETAPA 2 (60 VUELTAS)

En la segunda etapa la pelea por la punta sería entre Brad Keselowski y Martin Truex Jr, pelea que ganaría este último en la vuelta 91. Sería así como Truex volvería a la punta y dominaría hasta la vuelta 107 que fue cuando comenzaron las detenciones en Pits, las cuales finalizaría en la vuelta 113 y todo parecía que sería nuevamente Truex quien se quedaría con la victoria en la etapa. Pero a falta de 5 vueltas para el final salió la bandera amarilla por el trompo de Brad Keselowski.

La carrera se reiniciaría en la última vuelta de la etapa y sería Kyle Busch quien se quedaría con la etapa tras superar a Truex en el reinicio, mientras que en la curva 4 de esa vuelta se presentó un incidente en donde se vieron involucrados Austin Dillon, Aric Almirola y Daniel Hemric. El Top 10 lo completaron: Kurt Busch, Joey Logano, Erik Jones, Chase Elliott, Ryan Blaney, William Byron, Clint Boywer y Paul Menard.

ETAPA 3 (80 VUELTAS)

Durante la última etapa el actual campeón Joey Logano tomaría la punta durante un buen rato, hasta que en la vuelta 133 se presentó la bandera amarilla ya que el auto de Spencer Boyd se fue contra el muro. Se reiniciaría la carrera pero en ese mismo reinicio Clint Bowyer, quien está en el limite en la pelea por ingresar al Play-off, haría un trompo tras tener un contacto con Paul Menard y generaría una nueva bandera amarilla.

Se reiniciaría la competencia y en la vuelta 149, justo cuando estaba por comenzar un nuevo ciclo de detenciones en Pits, Ricky Stenhouse Jr realizó un trompo y por ende salió la bandera amarilla, la cual aprovecharon los pilotos para entrar a Pits pero aun así a varios no les iba a alcanzar ya que el consumo de combustible era de 46 a 48 vueltas. Se reinició la carrera con Logano al frente y Blaney segundo.

A falta de 24 vueltas para el final Blaney empezó a disminuir el ritmo para ahorra combustible, lo que le permitió a Harvick pasar al segundo lugar y a falta de 17 vueltas para el final Harvick aprovecho que ya había ahorrado lo suficiente para pasar a Logano quien también se encontraba ahorrando combustible. A falta de 4 vueltas para el final tanto Logano como Blaney tuvieron que entrar a Pits ya que el combustible no les alcanzaba.

Harvick terminó logrando su segunda victoria de la temporada para el y para el equipo Stewart-Haas Racing, con Denny Hamlin. Kyle Larson terminó tercero, Truex cuarto y el mexicano Daniel Suárez completo el Top 5, lo que le permitió subir al puesto 17 en el campeonato y ponerse a solo 6 puntos por detrás de Clint Bowyer por la lucha para ingresar al Play-off. El Top 10 lo completaron: Kyle Busch, Ryan Preece, William Byron, Chase Elliott y Alex Bowman.

Durante su celebración en Victory Lane, Kevin Harvick declaro lo siguiente: "Fue un día de un poco de adversidad que pudimos superar. Tuvimos un auto realmente rápido todo el fin de semana. Nuestro auto se manejó muy bien hoy y con los múltiples carriles (gracias en parte a la aplicación del compuesto de tracción en los surcos altos), pudimos correr los tres carriles bastante bien y atravesar el tráfico. Ellos (el equipo) pusieron un auto de carrera realmente rápido en la pista y pudimos capitalizarlo, así que eso siempre es divertido".

