IndyCar: la lluvia favoreció a Power

La NTT IndyCar Series disputó su 14° fecha de la temporada 2019 en el óvalo de Pocono Raceway. La clasificación se suspendió por las condiciones climáticas y la parrilla de salida fue definida por las posiciones en el campeonato, por lo que la Pole quedó para Josef Newgarden.

CARRERA (200 VUELTAS)

En la largada Power lograría mantener el liderato pero Takuma Sato, quien intentaba ganar posiciones por el exterior de la pista camino de la curva 2, giró rápidamente a la izquierda cuando aún estaba lado a lado con Alexander Rossi y Ryan Hunter-Reay, terminó colisionando a ambos pilotos del Andretti Autosport los cuales golpearon el muro interno, junto con el japones, y volvieron a la pista en la curva 2 colisionando con Felix Rosenqvist quien casi vive un incidente parecido al que vivió Robert Wickens el año pasado en esta pista.

James Hinchcliffe también se vio involucrado, Sato terminó con el auto volcado encima del monoplaza de Hunter-Reay y los oficiales decidieron sacar la bandera roja que duraría 45 minutos.

Power no podría reiniciar desde el tercer lugar (tras las detenciones en Pits) debido a un sensor de presión de aire en una de sus llantas que sugiere que tuvo una deflación, tal vez debido al atropello de escombros. Se enfrentó durante las vueltas de calentamiento y tendría que reiniciar desde cerca de la parte posterior. La carrera se reinició en la 9, con Simon Pagenaud y Scott Dixon sacando mas de un segundo de diferencia sobre el resto.

Power remontó hasta el puesto 11 que en la vuelta 29 se convertiría en 10 ya que Zach Veach fue el primero en iniciar las detenciones en Pits, las cuales terminarían en la vuelta 41 y justo cuando Power se encaminaba a Pits salió la bandera amarilla por el incidente de Spencer Pigot, quien hizo un trompo y terminó contra el muro en la curva 1.

Se reiniciaría en la vuelta 48 con Power superando a Pagenaud y allí comenzó a hacer diferencia. Cuando estaba por comenzar la segunda tanda de detenciones en Pits un lento Hinchcliffe, que había vuelto a pista brevemente, frenó a Pagenaud en la curva 3, y Power aprovechó para recuperar el liderato, con el francés entrando en la vuelta 72 y Power teniendo una gran suerte ya que en la vuelta 74 saldría la bandera amarilla por el accidente de Colton Herta, quien por suerte salió ileso de su auto. Durante la bandera amarilla Rossi volvió a pista tras el accidente pero tanto el como Hinchcliffe serían penalizados con -10 vueltas debido a las extensivas reparaciones durante la bandera roja.

Se reinició la carrera en la vuelta 83 con Dixon superando a Ferrucci y sacando una distancia de poco más de un segundo. Para el punto medio de la carrera la lluvia comenzaba a acercarse hacia la pista, mientras que en la vuelta 102 comenzó un nuevo ciclo de detenciones en Pits iniciado por Newgarden y terminado en la vuelta 110 por Power quien, después de parar y salir en el segundo lugar, comenzó a hacer vueltas rápidas para así alcanzar y superar al Ganassi de Dixon en la vuelta 115. Un Dixon que comenzó a ser amenazado por Pagenaud y Ferrucci, pero el campeón logró mantener una diferencia de 2 segundos sobre el francés y 4 segundos sobre el novato.

En la vuelta 127 salió la bandera amarilla por la fuerte tormenta eléctrica, la cual se convertiría en bandera roja y tras media hora de espera los oficiales dieron por terminada la competencia. Will Power logra su primera victoria de la temporada y la 35° en la categoría, con Dixon y Pagenaud completando el podio. Ferrucci logra su mejor resultado en la categoría (misma posición en la cual termino en Texas) y el Top 5 fue completado por Josef Newgarden quien extendió su liderado a 35 puntos de ventaja sobre Alexander Rossi.

