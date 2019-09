Reddick gana con la última gota

La NASCAR XFINITY SERIES tuvo su 26° fecha de la temporada 2019, y última de la temporada regular, en el óvalo de Las Vegas Motor Speedway. Cole Custer se quedó con la Pole con un tiempo de 29.773.

ETAPA 1 (45 VUELTAS)

En la largada Christopher Bell superó a Custer y comenzaría a escaparse del resto, en una etapa en donde la única bandera amarilla sería para marcar el final de la misma.

Bell se terminaría quedando con la etapa con una diferencia de más de 4 segundos sobre Justin Allgaier. El Top 10 lo completaron: Tyler Reddick, Austin Cindric, Cole Custer, Brandon Jones, John Hunter Nemechek, Chase Briscoe, Michael Annett y Justin Haley.

ETAPA 2 (45 VUELTAS)

Durante la segunda etapa se iba a vivir una película igual a la de la primera etapa. Bell se defendería del ataque de Allgaier y comenzaría a hacer nuevamente diferencia, en una etapa en donde nuevamente la única bandera amarilla sería para marcar el final de la misma.

Bell se terminaría quedando con la etapa pero esta vez con una diferencia de casi 5 segundos sobre Justin Allgaier. El Top 10 lo completaron: Cole Custer, Chase Briscoe, Tyler Reddick, Brandon Jones, Austin Cindric, Ryan Truex, John Hunter Nemechek y Michael Annett.

ETAPA 3 (110 VUELTAS)

Ya en la última etapa Bell haría diferencia pero en la vuelta 111 saldría la bandera amarilla por el trompo de Tommy Joe Martins. En el reinicio finalmente Allgaier superaría a Bell y comenzaría a liderar la carrera, pero en la vuelta 128 saldría la bandera amarilla originada por CJ McLaughlin que reventó uno de sus neumáticos y se fue contra el muro. Durante la bandera amarilla Reddick ingresaría a Pits para llenar el tanque de combustible al máximo para llegar hasta el final.

Se reiniciaría la competencia y Allgaier sería superado por Bell mientras que Austin Cindric tendría que entrar a Pits por un neumático bajo. A falta de 35 vueltas para el final los lideres entrarían a los Pits para ir directo hasta el final, mientras que tanto Reddick como Gray Gaulding decidieron quedarse en pista para llegar hasta el final. Bell de a poco se fue acercando a Reddick hasta que a falta de 2 vueltas la diferencia era de poco más de un segundo.

Pero Reddick, luego de ahorrar lo justo para llegar al final, comenzó a aumentar la velocidad para lograr así su quinta victoria de la temporada para él y para el equipo Richard Childress Racing, y ademas se terminó quedando con la etapa regular. El Top 10 final lo completaron: Christopher Bell, Brandon Jones, Cole Custer, Justin Allgaier, Noah Gragson, Gray Gaulding, John Hunter Nemechek, Riley Herbst y Elliott Sadler (este último en su última carrera).

The trophies keep coming for @TylerReddick ! 🏆 Congratulations to the @RCRracing driver for winning the 2019 #XfinitySeries Regular Season Championship! #NASCARPlayoffs pic.twitter.com/nRzbXLYdDU

"Fue estresante por decir lo menos" dijo Reddick a NBCSN. “Las últimas tres vueltas comencé a perder presión de combustible. Se tropezó. No pensé que iba a hacerlo correr la valla. Pero Christopher Bell tenía un auto rápido realmente irreal hoy. Pudimos venir a buscar combustible y neumáticos y ahorramos mucho”, agregó.

Ryan Sieg, quien había terminado en el puesto 14, terminó siendo excluido de la competencia tras fallar la inspección Post-Carrera pero aun así logró clasificarse al Play-Off junto a Brandon Jones y John Hunter Nemechek.

The #NASCARPlayoffs are here.



Which one of these drivers will take home the title? pic.twitter.com/cu5Y4duzqU