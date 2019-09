Xfinity Play-Off: Bell domina y avanza

La NASCAR XFINITY SERIES tuvo su 27° fecha de la temporada 2019, y primera de la "Round of 12", en el óvalo de Richmond Raceway. Austin Cindric se quedó con la Pole con un tiempo de 22.708.

ETAPA 1 (75 VUELTAS)

Apenas se inició la competencia se presentó la bandera amarilla por los problemas en el auto del debutante Mike Marlar. Se daría el reinicio, Christopher Bell superaría a Cindric y comenzaría a dominar la competencia. Cuando se acercaba el final de la etapa se presentó la bandera amarilla causada por el auto de Vinnie Miller el cual se quedó detenido en la pista. Se daría el reinicio pero nuevamente saldría la bandera amarilla por el trompo de Tyler Matthews.

Nuevamente se daría el reinicio y Bell sacaría distancia para quedarse con la etapa, con Cindric como escolta a más de 2 segundos. El Top 10 lo completaron: Noah Gragson, Michael Annett, Cole Custer, Justin Haley, John Hunter Nemechek, Brandon Jones, Chase Briscoe y Justin Allgaier.

ETAPA 2 (75 VUELTAS)

En el inicio de la segunda etapa Bell se defendería del ataque de Cindric y comenzaría a escaparse nuevamente. Más adelante Cindric comenzaría a perder posiciones ya que sería superado por Custer, por Annett y por Allgaier quien había largado desde el fondo de la parrilla.

Pero mientras se daban estas batallas en la pista, Bell seguiría abriendo diferencia y se quedaría con la etapa con Custer segundo a casi 4 segundos. El Top 10 lo completaron: Justin Allgaier, Michael Annett, Austin Cindric, Noah Gragson, Chase Briscoe, Ryan Sieg, Harrison Burton y John Hunter Nemechek.

ETAPA 3 (100 VUELTAS)

Ya en la última etapa Custer comenzó a recortarle a Bell y parecía que le daría batalla. Pero el piloto de Joe Gibbs Racing comenzaría a escaparse y empezaría a sacarle vueltas a varios pilotos (incluyendo a 2 pilotos del Play-Off: Haley y Nemechek), dejando al final de la carrera a solamente 12 pilotos en la vuelta del lider.

Christopher Bell lograría su séptima victoria de la temporada tras liderar 238 de las 250 vueltas y con esto se asegura un lugar en la "Round of 8". También es la séptima victoria de la temporada para el equipo del ex-coach de la NFL.

Lucky 7⃣. 😎 RT to congratulate @CBellRacing on his seventh win of the 2019 season! #NASCARPlayoffs pic.twitter.com/GjK0GjVgzh

El Top 10 final lo completaron: Austin Cindric, Cole Custer, Justin Allgaier, Chase Briscoe, Harrison Burton, Noah Gragson, Zane Smith, Michael Annett y Tyler Reddick.

Luego de cruzar la linea de meta John Hunter Nemechek tocó a Joe Graf Jr y ambos terminaron en trompo, esto debido a que Graf Jr lo aparto del camino metros antes de cruzar la linea de meta y al parecer Nemechek no quedó muy conforme.

The fireworks didn't stop once the 🏁 flew. 😬@JHNemechek wasn't too happy with @Joegrafjr at the end of tonight's race at @RichmondRaceway. pic.twitter.com/CORbSBcmiU