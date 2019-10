Cup Play-Off: Elliott remonta en el ROVAL

La MONSTER ENERGY NASCAR CUP SERIES disputó su 29° fecha del campeonato 2019, y tercera y última de la "Round of 16", en el circuito interno (también conocido como ROVAL) de Charlotte Motor Speedway. William Byron se quedó con la Pole con un tiempo de 1:20.932.

ETAPA 1 (25 VUELTAS)

En la largada Byron aguantó a Jimmie Johnson y comenzó a hacer diferencia mientras que en la primera chicana Alex Bowman hizo un trompo y se vio obligado a ingresar a los Pits, cayendo hasta la 40° posición. Justo cuando Byron había hecho una diferencia de casi 6 segundos se presentó la bandera amarilla debido al trompo de Ryan Preece y los lideres aprovecharon para entrar, a excepción de Byron y Kyle Larson que se quedaron afuera.

Se reiniciaría la carrera y Larson superaría a Byron por la punta pero en ese mismo reinicio se presentaría la bandera amarilla por el incidente entre Kurt Busch y Chris Buescher, en donde también se verían involucrados Jimmie Johnson y Erik Jones quien terminaría abandonando y sin posibilidades de avanzar a la próxima ronda del Play-Off.

La etapa se daría por finalizada bajo bandera amarilla, dejando a Kyle Larson como ganador seguido por William Byron. El Top 10 lo completaron: Clint Bowyer, Joey Logano, Ryan Blaney, Brad Keselowski, Aric Almirola, Kevin Harvick, Chase Elliott y Daniel Suárez.

ETAPA 2 (25 VUELTAS)

Durante la segunda etapa Harvick pasaría a Logano pero este aguantaría la punta, pero pocas vueltas después sería superado por Chase Elliott quien había pasado momentos antes a Harvick por el 2° lugar. En la vuelta 37 Bowman y Darrell Wallace Jr se encontraban peleando por posición hasta que al llegar a la chicana Wallace le mostró su dedo del medio y Bowman dijo por la radio: "Si no quita ese dedo, obtendrá uno". Y eso termino pasando. Al salir de la chicana Wallace hizo un trompo luego de recibir un contacto por parte de Bowman y saldría la bandera amarilla.



Se presentaría el reinicio a falta de 6 vueltas para el final de la etapa con Clint Bowyer al frente pero un par de vueltas después sería superado por Chase Elliott, quien había ingresado a Pits durante la bandera amarilla, comenzaría a hacer diferencia y se terminaría quedando con la etapa. El Top 10 lo completaron: Brad Keselowski, Clint Bowyer, Jimmie Johnson, Kevin Harvick, Michael McDowell, Martin Truex Jr, Daniel Suárez, Paul Menard y William Byron.

ETAPA 3 (59 VUELTAS)

Ya en la última etapa Elliott mantenía la punta pero un par de vueltas después saldría la bandera amarilla por el trompo de Daniel Hemric. Se reiniciaría la carrera a falta de 45 vueltas para el final y Chase Elliott se pasaría en la frenada de la curva 1 y se impactaría contra la barrera de neumáticos, generando así la bandera amarilla pero podría continuar en pista.

Se reiniciaría nuevamente con Harvick al frente seguido por Truex y ambos comenzarían a escaparse del resto. A falta de 36 vueltas para el final comenzarían las detenciones en Pits, siendo Keselowski el primero en entrar, y un par de vueltas después Harvick pararía al mismo tiempo que Truex. A falta de 21 vueltas para el final saldría la bandera amarilla por el trompo de Ricky Stenhouse Jr, piloto que para el año que viene se confirmó que Chris Buescher lo va a reemplazar en el #17 del equipo Roush Fenway Racing.

Se reiniciaría la carrera pero en ese mismo reinicio saldría la bandera amarilla por el trompo de Denny Hamlin, incidente en donde también se vería involucrado Ryan Newman. A falta de 14 vueltas para el final se reiniciaría pero nuevamente saldría la bandera amarilla por el trompo de Daniel Suárez. Se reiniciaría a falta de 12 vueltas y Harvick seguía al frente pero una vuelta más tarde saldría la bandera amarilla por el incidente entre Kurt Busch y Chris Buescher. Saldría la bandera roja a falta de 8 vueltas para el final para hacer limpieza en la pista y la lluvia se encontraba a un par de minutos de la pista.

Se reiniciaría a falta de 6 vueltas y Harvick mantenía la punta pero Chase Elliott lo pasaría al iniciar la siguiente vuelta, mientras que Bowman también superaría a Harvick y esto lo ponía dentro de la ronda de 12 por tan solo 1 punto sobre Ryan Newman. A falta de 3 vueltas para el final Newman se pasaría la chicana y perdería la posición ante Almirola.

Chase Elliott se terminaría quedando con su tercera victoria de la temporada, la cuarta para el equipo Hendrick Motorsports, con Alex Bowman como escolta quien se logró clasificar a la siguiente ronda del Play-Off, dejando en el camino a Ryan Newman quien quedó eliminado junto a Aric Almirola, Kurt Busch y Erik Jones.

