Cup Play-Off: ¡Al fin, Kyle Larson!

La MONSTER ENERGY NASCAR CUP SERIES disputó su 30° fecha del campeonato 2019, y primera de la "Round of 12", en el óvalo de Dover International Speedway. Denny Hamlin se quedó con la Pole con un tiempo de 21.559.

Antes de iniciar la competencia el actual campeón Joey Logano tuvo que irse al garage debido a un problema en el diferencial.

ETAPA 1 (120 VUELTAS)

En la vuelta 8 saldría la bandera amarilla por la rotura de motor en el auto de Chase Elliott, el ganador de la fecha pasada. Se presentaría el reinicio y Hamlin contendría a Kyle Larson quien vueltas más tarde perdería el segundo lugar ante Martin Truex Jr. En la vuelta 76 comenzaría el ciclo de detenciones en Pits y, luego de que termine dicho ciclo, Hamlin mantendría la punta pero ahora con una diferencia de casi 2 segundos sobre Martin Truex Jr.

Finalmente Hamlin se terminaría quedando con la etapa, con Martin Truex Jr como escolta. El Top 10 lo completaron: Kyle Larson, William Byron, Kevin Harvick, Alex Bowman, Jimmie Johnson, Kyle Busch, Erik Jones y Ryan Blaney.

ETAPA 2 (120 VUELTAS)

Antes de que iniciará la segunda etapa Kyle Busch fue penalizado por exceso de velocidad en los Pits y tendría que iniciar desde el fondo en la vuelta del líder. Hamlin mantendría la punta pero Truex perdería el segundo lugar ante Kevin Harvick. Hamlin se empezaría a encontrar con trafico y sería ahí cuando tanto Harvick como Truex le comenzarían a recortar distancia.

En la vuelta 183 comenzaría un nuevo ciclo de detenciones en Pits y durante ese ciclo William Byron sería penalizado por exceso de velocidad y tendría que cumplir un "pase y siga" por los Pits. A pocas vueltas del final de la etapa Truex comenzaría a recortar la diferencia con Hamlin y lo terminaría superando a falta de 10 vueltas del final de la etapa, y sobre el final de la misma Hamlin también sería superado por Larson.

Martin Truex Jr se terminaría quedando con la etapa con Kyle Larson como escolta. El Top 10 lo completaron: Denny Hamlin, Kevin Harvick, Jimmie Johnson, Alex Bowman, Erik Jones, Ryan Blaney, Brad Keselowski y Clint Bowyer.

ETAPA 3 (160 VUELTAS)

Ya en la última etapa Larson pasaría al frente dado que Truex perdió posiciones en los Pits. En la vuelta 300 Ryan Blaney tendría que ir al garage debido a una rotura en los frenos y caería hasta el 35° lugar. Luego de que se presentará el último ciclo de detenciones en Pits Larson mantendría la punta pero ahora con una diferencia de casi 7 segundos sobre Truex mientras que, por el 3° lugar, Alex Bowman pasaría a Hamlin quien también perdería el 4° lugar ante Harvick.

A falta de 20 vueltas para el final Larson comenzó a encontrarse con trafico y esto le permitiría a Truex recortarle hasta a 1 segundo y medio de diferencia. Pero sería finalmente Larson quien se quedaría con la victoria, la cual le permite avanzar a la siguiente ronda del Play-Off. Esta es la primera victoria de Larson desde Richmond en 2017 (Se quedó este año con la All-Star Race pero esa no es puntuable para el campeonato), la sexta en la categoría y la segunda para Chip Ganassi Racing en esta temporada.

El Top 10 final lo completaron: Martin Truex Jr, Alex Bowman, Kevin Harvick, Denny Hamlin, Kyle Busch, Matt DiBenedetto, Jimmie Johnson, Kurt Busch y Clint Bowyer.

