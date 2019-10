Xfinity Play-Off: Primera para Jones

La NASCAR XFINITY SERIES tuvo su 30° fecha de la temporada 2019, y primera de la "Round of 8", en el óvalo de Kansas Speedway. Christopher Bell se quedó con la Pole con un tiempo de 29.807.

ETAPA 1 (45 VUELTAS)

En las primeras vueltas de carrera saldría la bandera amarilla por la rotura de motor en el auto de Ryan Truex, y esta sería la única bandera amarilla por incidente en esta etapa. Luego de que se diera el reinicio Austin Cindric tendría que ingresar a Pits debido a una vibración en su auto.

Esta etapa sería de principio a fin de Christopher Bell que, a pesar de defender la posicion del ataque de Cole Custer, se terminaría escapando y ganando así la etapa. El Top 10 lo completaron: Cole Custer, Noah Gragson, Tyler Reddick, Justin Allgaier, Ross Chastain, Chase Briscoe, Brandon Jones, John Hunter Nemecheck y Michael Annett.

ETAPA 2 (45 VUELTAS)

Durante la segunda etapa Custer pasaría por la punta a Bell pero poco después saldría la bandera amarilla por el trompo de Harrison Burton luego de recibir un contacto por parte de Austin Cindric. Durante la semana, Burton fue confirmado para correr el auto #20 de Xfinity del equipo Joe Gibbs Racing la próxima temporada, mientras que también se confirmó que en 2020 Ross Chastain va a correr con el #10 del equipo Kaulig Racing.

Luego de que se diera el reinicio Custer mantendría a raya a Bell durante el resto de la etapa para quedarse con la misma. El Top 10 lo completaron: Tyler Reddick, Justin Allgaier, Chase Briscoe, Noah Gragson, Michael Annett, Ross Chastain, Brandon Jones y Justin Haley.

ETAPA 3 (110 VUELTAS)

Ya en la última etapa Custer y Bell seguirían peleando por la punta hasta que saldría la bandera amarilla debido a que el auto de Michael Annett se iría contra el muro. Custer saldría primero de los pits pero en el reinicio tendría un contacto con Haley y perdería muchas posiciones, pero tendría algo de suerte ya que saldría la bandera amarilla por el trompo de John Hunter Nemechek y esto le permitiría a Custer alcanzar nuevamente al grupo.

A falta de 35 vueltas se daría el reinicio y Briscoe era el líder aunque Bell comenzaba a recortarle. Pero en el momento en el que se encontraban peleando por la punta Bell tendría un contacto con Briscoe quien terminaría chocando con Garrett Smithley y generando así una nueva bandera amarilla.

Se reiniciaría a falta de 10 vueltas para el final con Reddick, Jones y Custer peleando por la punta pero nuevamente saldría la bandera amarilla debido a que el auto de Joey Gase se fue contra el muro. Se reiniciaría nuevamente a falta de 5 vueltas y Brandon Jones mantendría a raya a Reddick para lograr así su primera victoria en la categoría y la primera en series nacionales de NASCAR. El top 10 final lo completaron: Tyler Reddick, Chase Briscoe, Michael Annett, Justin Allgaier, Jeremy Clements, Justin Haley, John Hunter Nemechek, Ryan Sieg y Ross Chastain.

"Esto es increíble" dijo Jones a NBCSN. "Sabía que esto sucedería, íbamos a venir aquí y tener una carrera increíble al final del día. No voy a mentir, mi pie estaba literalmente temblando en el acelerador en la última vuelta, ni siquiera estoy seguro de que estaba completamente abierto cuando lo hacía. Había mucho flujo de nervios y emoción en mi mente, pero lo vi venir y me emocioné bastante", agregó.

Tyler Reddick y Cole Custer tendrían un altercado en los Pits y tendrían que ser separados por los oficiales de NASCAR y por un par de mecánicos. Ambos pilotos harían las siguientes declaraciones:

Cole Custer : "Estaba frustrado porque no puede mantener su auto en la parte inferior y luego nos atropella contra la pared. Si quiere destruir autos y ponerlos en la pared, está bien, pero cuando me afecte, no voy a estar muy contento con él. No lo sé. Simplemente me acerqué para hablar con él y decirle eso, y puse mi mano sobre él, y él se volvió loco. Pensé que teníamos un buen auto y una oportunidad para ganar".

Tyler Reddick : "Entiendo la frustración de Cole al 100 por ciento. Estamos tratando de encerrarnos en Homestead, y él vino a hablar después de la carrera. Me puso una mano, yo le puse una mano en la espalda, y así es como será si vamos a tener una conversación de esa manera. Estoy sin aliento. Tuve una pelea allí con algunas personas, y fue un poco divertido. Pienso mucho en Cole y su habilidad para conducir".

Así esta el Play-Off luego de la primera carrera de la "Round of 8":

POS PILOTO EQUIPO PLAYOFF 1 CHRISTOPHER BELL Joe Gibbs Racing +49 2 COLE CUSTER Stewart-Haas Racing +38 3 TYLER REDDICK Richard Childress Racing +37 4 JUSTIN ALLGAIER JR Motorsports +2 5 CHASE BRISCOE Stewart-Haas Racing -2 6 MICHAEL ANNETT JR Motorsports -12 7 NOAH GRAGSON JR Motorsports -17 8 AUSTIN CINDRIC Team Penske -30

La próxima carrera de la NASCAR XFINITY SERIES, la cual va a ser la segunda de la "Round of 8", será en el óvalo de Texas Motor Speedway. La carrera va a ser el sábado 2 de noviembre a las 15hs (tiempo del este de los Estados Unidos) y será transmitida por NBCSN para Estados Unidos y por Fox Sports 3 para Sudamérica.