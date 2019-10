Cup Play-Off: ¡Truex a la final!

La MONSTER ENERGY NASCAR CUP SERIES disputó su 33° fecha del campeonato 2019, y primera de la "Round of 8", en el óvalo de Martinsville Speedway. Denny Hamlin se quedó con la Pole con un tiempo de 19.354.

ETAPA 1 (130 VUELTAS)

En el inicio de la competencia Hamlin mantuvo la punta con Martin Truex Jr detrás y se mantendrían así hasta que en la vuelta 28 saldría la bandera amarilla por escombros en la pista. Entrarían todos a Pits, Truex saldría como líder y en el reinicio comenzaría a escaparse de Ryan Blaney quien había superado a Hamlin en el reinicio.

Mientras que más atrás Chase Elliott lograba meterse en el Top 10 luego de haber largado desde el fondo debido a una rotura de motor durante las prácticas, lo que le llevó lógicamente a reemplazarlo. Pasaron las vueltas y finalmente sería Truex quien se quedaría con la etapa, con Denny Hamlin como escolta a más de 3 segundos. El Top 10 lo completaron: Ryan Blaney, Clint Bowyer, Joey Logano, William Byron, Aric Almirola, Chase Elliott, Kyle Busch y Daniel Suárez.

ETAPA 2 (130 VUELTAS)

En la segunda etapa Truex volvería a escaparse en la punta mientras que Hamlin perdería el segundo lugar ante Bowyer. En la vuelta 178 saldría la bandera amarilla por el trompo de Ty Dillon, los lideres entrarían a Pits, Truex seguiría primero pero Chase Elliott tendría que ir al garage debido a un eje roto y, a pesar de que volvió a pista, quedó 53 vueltas abajo.

Se reiniciaría la carrera y cuando todo parecía que sería una nueva victoria sin problemas se presentaría la bandera amarilla a falta de 12 vueltas para el final debido a que Clint Bowyer reventó un de sus neumáticos y no pudo entrar a Pits. Todos entrarían a Pits menos Kyle Larson, se reiniciaría la carrera y finalmente Truex se terminaría quedando con la etapa con una diferencia de 98 milésimas sobre Larson. El Top 10 lo completaron: Ryan Blaney, Joey Logano, Aric Almirola, William Byron, Kyle Busch, Denny Hamlin, Erik Jones y Brad Keselowski.

ETAPA 3 (240 VUELTAS)

Ya en la última etapa Truex volvería a escaparse del resto hasta que en la vuelta 346, cuando le sacaba 3 segundos a Byron, saldría la bandera amarilla debido a la pinchadura del neumático de Austin Dillon. Se daría el reinicio con Truex nuevamente al frente pero a falta de 139 vueltas para el final saldría la amarilla debido a que Almirola y Kyle Busch tendrían un contacto y ambos harían un trompo, un incidente en donde también se vieron involucrados: Jimmie Johnson, Matt DiBenedetto y Ryan Preece.

Se daría el reinicio con Truex defendiendo la punta ante Ryan Blaney pero a falta de 124 vueltas para el final se presentaría otra amarilla por el incidente entre Alex Bowman, Darrell Wallace Jr y Daniel Suárez. Se reiniciaría nuevamente con Truex tomando distancia sobre Blaney quien peleaba posición contra Byron. A falta de 53 vueltas saldría la amarilla debido a que Bowyer se fue contra el muro y dañaría la carrocería, causando daños en uno de sus neumáticos.

Se reiniciaría con Truex al frente y con Byron superando a Blaney, pero a falta de 43 vueltas Hamlin mandaría a Logano contra el muro, quien reventaría un neumático y haría un trompo causando una nueva bandera amarilla. En el reinicio Truex tendría que defenderse del ataque de Byron pero tomaría un respiro ya que a falta de 29 vueltas saldría la bandera amarilla por el incidente entre Michael McDowell y Daniel Hemric.

Se daría el reinicio y Truex mantendría a raya a Byron durante 24 vueltas para lograr su séptima victoria de la temporada, y la clasificación al "Championship 4", luego de liderar 464 de 500 vueltas. El Top 10 final lo completaron: Brad Keselowski, Denny Hamlin, Ryan Blaney, Kurt Busch, Kevin Harvick, Joey Logano, Kyle Larson y Ryan Newman.

"No puedo creer que hayamos ganado Martinsville, hombre" dijo Truex. "Miami (última carrera de temporada) es increíble, pero hemos querido ganar aquí por mucho tiempo. Felicitaciones a mis muchachos. El equipo de boxes estuvo estelar hoy, y no hicimos muchos ajustes. Nos adaptamos temprano y se hizo realidad, y eso fue muy divertido", agregó.

Mientras Truex terminaba su entrevista Logano y Hamlin se fueron a las manos luego del incidente que sucedió en pista. Ambos declararon lo siguiente:

Joey Logano : "Estaba frustrado por la situación obviamente. Realmente quería ir allí para hablar con él y conocer su versión de la historia sobre lo que sucedió, y él simplemente dijo "Te atropellé en la pared" básicamente. No era tan apologético como buscaba, y eso probablemente agravó la situación demasiado. No debería haberlo empujado. Para todos los niños que miraron, eso no fue lo mejor que se podía hacer. Pero estaba frustrado, los ánimos estaban altos y son los playoffs, así que eso es lo que sucede".

Denny Hamlin : "Fue una discusión. Entiendo que viene y habla. Parado allí y discutiendo con él, todo estuvo bien y creo que no me agitó lo suficiente, así que dijo algo y luego asomó un poco y luego se escapó, tratando de hacerme venir para poder esconderse detrás sus muchachos Simplemente no es tan duro. No se encontrará cara a cara, y ese es solo su estilo".

Así queda el Play-Off luego de la primera carrera de la "Round of 8":

POS PILOTO EQUIPO PLAYOFF 1 MARTIN TRUEX JR Joe Gibbs Racing 1 VICTORIA 2 DENNY HAMLIN Joe Gibbs Racing +24 3 KYLE BUSCH Joe Gibbs Racing +17 4 JOEY LOGANO Team Penske +14 5 KEVIN HARVICK Stewart-Haas Racing -14 6 RYAN BLANEY Team Penske -15 7 KYLE LARSON Chip Ganassi Racing -24 8 CHASE ELLIOTT Hendrick Motorsports -44

La próxima carrera de la MONSTER ENERGY NASCAR CUP SERIES, la cual va a ser la segunda de la "Round of 8", será en el óvalo de Texas Motor Speedway. La carrera va a ser el domingo 3 de noviembre a las 15hs (tiempo del este de los Estados Unidos) y será transmitida por NBCSN para Estados Unidos y por Fox Sports 3 para Sudamérica.