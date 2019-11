¡¡¡Kyle Busch bicampeón de Cup!!!

La MONSTER ENERGY NASCAR CUP SERIES disputó su 36° y última fecha del 2019 en el óvalo de Homestead-Miami Speedway. Debido a las condiciones climáticas, la clasificación se definió por las posiciones en el campeonato y por lo tanto la Pole quedó en manos de Denny Hamlin.

ETAPA 1 (80 VUELTAS)

En la largada Hamlin sería superado por Kevin Harvick, quien lideraría las primeras 20 vueltas hasta que sería superado por Martin Truex Jr y este comenzaría a escaparse. En la vuelta 36 comenzó el ciclo de detenciones en Pits y al terminar el mismo Truex extendió la diferencia a más de 4 segundos sobre Kyle Larson. En esta etapa la única bandera amarilla que se iba a presentar sería para marcar el final de la etapa.

Finalmente Truex se quedaría con la etapa, con Larson segundo a más de 6 segundos. El Top 10 lo completaron: Kyle Busch, Kevin Harvick, Denny Hamlin, Ryan Blaney, Clint Bowyer, William Byron, Jimmie Johnson y Austin Dillon.

ETAPA 2 (80 VUELTAS)

En la segunda etapa Kyle Busch superaría a Truex y vueltas más tarde tendría que defenderse del ataque de Harvick. Pero Busch comenzó a hacer diferencia y Harvick sería superado por Larson. En la vuelta 118 comenzaría un nuevo ciclo de detenciones en Pits y a la vez comenzaría el drama ya que Truex tuvo que entrar 2 veces debido a que en la primera parada los neumáticos que estaban marcados para ir al lado izquierdo fueron puestos en el lado derecho y los del lado derecho fueron puestos en el lado izquierdo.

Truex quedaría una vuelta abajo y comenzaría a remontar hasta que en la vuelta 136 saldría la bandera amarilla por el trompo de John Hunter Nemechek, y Truex sería el beneficiado para recibir el pase libre y volver a la vuelta del líder.

En el reinicio los Kyle pelearían por la punta pero ambos serían superados por Harvick y todo indicaba que él sería quien se quedaría con la etapa. Pero Kyle Busch comenzaría a recortarle a Harvick, lo superaría a falta de 2 vueltas y se terminaría quedando con la etapa. El Top 10 lo completaron: Kevin Harvick, Kyle Larson, Martin Truex Jr, Denny Hamlin, Ryan Blaney, Joey Logano, Erik Jones, Jimmie Johnson y Clint Bowyer.

ETAPA 3 (107 VUELTAS)

Ya en la última etapa de la temporada los 4 contendientes al titulo se estarían disputando la punta, la cual tomaría Kyle Busch y comenzaría a escaparse mientras Harvick iba perdiendo posiciones. A falta de 60 vueltas para el final comenzaría el ciclo final de detenciones en Pits y durante ese ciclo Larson y Byron deberían abandonar por problemas mecánicos, y cuando estaba terminando el ciclo comenzaría nuevamente el drama ya que el auto de Hamlin comenzó a recalentarse debido a que la cinta que colocaron en la parrilla era demasiado grande. Esto obligaría a Hamlin a entrar a Pits y quedaría una vuelta abajo.

Luego de que terminara este ciclo de detenciones Kyle Busch le sacaría más de 10 segundos a Truex pero esa diferencia de a poco se iría achicando ya que falta de 23 vueltas la diferencia se había reducido a 7 segundos. A falta de 12 vueltas para el final Hamlin superaría a Busch y volvería a la vuelta del líder pero sabía que, a menos de que saliera una bandera amarilla, sus posibilidades de ser campeón eran mínimas.

Kyle Busch terminaría logrando su quinta victoria de la temporada y a la vez se quedaría con su segundo campeonato en la categoría, el primero lo había logrado en 2015, y le daría a Joe Gibbs Racing su quinto titulo en la categoría. Este es el séptimo titulo entre las series nacionales y el octavo en NASCAR en general (tiene un titulo en series regionales) para el equipo del ex-coach de la NFL.

En el Post-Carrera Kyle Busch declararía lo siguiente: “Tenemos un gran equipo de carrera y un gran dueño. Todo el mundo siempre dice que nunca te rindes y que no somos diferentes. A veces puede que no seamos los mejores, a veces puede que no tengamos la posición correcta en la pista. Hoy teníamos un auto muy bueno y podía correr y moverme. Siempre están tus escépticos, siempre están tus enemigos. ¿Sabes qué? Este es para la Nación Rowdy (su apodo). Ustedes son los mejores. Muchas gracias".

"Han sido momentos difíciles. Para poder recompensarlos con un campeonato, no sé cuánto significa para ellos, pero es lo mejor que puedo hacer. Sé que JD nos estuvo mirando durante toda la temporada", dijo Kyle quien le dedicó el titulo a Jason Dean Gibbs, hijo de Joe Gibbs y co-fundador del equipo quien murió en enero de este año luego de larga batalla contra una enfermedad neurológica degenerativa.



También declararía Adam Stevens, Crew Chief de Kyle Busch: "Tuvimos un período de frío durante la segunda mitad de temporada (Kyle llevaba una racha de 21 carreras sin victoria). Ha sido bien documentado, lo creas o no. Muchas preguntas al respecto. Me sentí un poco como 2015 para mí. Saca las piernas rotas de la ecuación. Teníamos calor a principios de 2015 cuando regresó Kyle. No ganamos desde Indy ese año, luego vinimos a Homestead y hicimos el trabajo".

Retweet to congratulate @KyleBusch and @mmschocolate, the 2019 Monster Energy NASCAR Cup Series Champion! pic.twitter.com/u7tkWiw2RH

— NASCAR (@NASCAR) November 17, 2019

La temporada 2019 de NASCAR ha llegado a su fin en las 3 categorías nacionales. Habrá que esperar hasta el 9 de febrero de 2020 para ver nuevamente a la categoría estadounidense, ya que ese día se llevará a cabo la carrera conocida como "The Clash" en el óvalo de Daytona International Speedway.

To the best fans in sports, we say thank you. pic.twitter.com/Bfo9S4Wzzm

— NASCAR (@NASCAR) November 18, 2019