NASCAR Cup: Kurt Busch gana de local y avanza de ronda

La NASCAR CUP SERIES disputo su 30° fecha de la temporada 2020, y la primera de la "Round of 12", en el óvalo de Las Vegas Motor Speedway (Las Vegas, Nevada). Ya con el nuevo sistema de armado de grillas implementado, Kevin Harvick se quedó con la pole.

ETAPA 1 (80 VUELTAS)

En el inicio Chase Elliott superaría a Harvick y comenzaría a escaparse del resto hasta que en la vuelta 25 salió la bandera amarilla de competición. Tras las detenciones en pits se daría el reinicio con Kyle Busch al frente pero sería superado por Denny Hamlin, quien comenzaría a abrir la diferencia sobre el campeón reinante de la categoría.

Finalmente Hamlin se quedaría con la etapa tras sacarle más de un segundo a Joey Logano, quien finalizaría segundo tras superar a Kyle Busch sobre el final de la etapa. El Top 10 lo completaron: Chase Elliott, Kevin Harvick, Austin Dillon, Ryan Blaney, Alex Bowman, Martin Truex Jr y Clint Bowyer.

ETAPA 2 (80 VUELTAS)

En la segunda etapa Kyle Busch pasaría al frente pero tendría una pelea con la punta contra Hamlin y Logano, una pelea que terminaría con este último teniendo un contacto con el actual campeón y sería obligado a detenerse en pits por un neumático pinchado. Esto lo aprovecharía Hamlin, quien pasaría al frente pero pocas vueltas más tarde sería superado por Chase Elliott.

En la vuelta 120 comenzaría el ciclo de detenciones en pits con Kyle Busch, Chase Elliott sería de los últimos en parar y dicho ciclo finalizaría en la vuelta 146. Denny Hamlin comenzaría a recortarle distancia al piloto de Hendrick Motorsports pero a pocas vueltas del final del segmento Elliott volvería a sacar diferencia sobre el piloto de Joe Gibbs Racing.

Finalmente Chase Elliott se terminaría quedando con la etapa, con Denny Hamlin segundo a más de medio segundo de diferencia. El Top 10 lo completaron: Alex Bowman, Martin Truex Jr, Ryan Blaney, Austin Dillon, Kevin Harvick, Clint Bowyer, Matt DiBenedetto y William Byron.

ETAPA 3 (107 VUELTAS)

Ya en el segmento final Hamlin y Elliott volverían a pelear por el liderato pero ambos serían superado por Alex Bowman, quien lucharía por la punta contra Denny Hamlin hasta que a falta de 78 vueltas para el final saldría la amarilla por escombros en la pista. En el reinicio Hamlin pasaría al frente mientras que Matt DiBenedetto avanzaría al segundo lugar tras superar a Truex Jr, Elliott y Bowman en una maniobra con los cuatro lado a lado.

A falta de 55 vueltas para el final Austin Dillon entraría a pits bajo bandera verde debido a que perdió el cinturón de una bomba de agua. Volvería a pista con 7 vueltas menos y con esto caería al último lugar en la tabla del playoff. A falta de 35 para el final los lideres entrarían a pits para cumplir con su última detención, lo que dejaría en la punta a Kurt Busch y justo cuando el piloto del equipo Chip Ganassi Racing estaba por entrar saldría una nueva amarilla por escombros.

Los autos que faltaban por parar entrarían a pits, dejando en la punta a DiBenedetto quien era el mejor de los pilotos que ya se habían detenido. Se daría el reinicio con Kurt Busch y DiBenedetto peleando por la punta hasta que a falta de 17 para el final saldría la amarilla por el trompo de John Hunter Nemechek. Los primeros 10 se quedarían afuera pero varios contendientes del Playoff entrarían a pits, entre ellos Hamlin, Harvick, Keselowski y Truex Jr.

Nuevamente se daría el reinicio con Kurt Busch al frente mientras que Hamlin avanzaría hasta el sexto lugar con neumáticos más frescos que los lideres. Kurt Busch intentaría escaparse de DiBenedetto pero a falta de 7 vueltas para el final saldría la bandera amarilla por el trompo de William Byron, lo que llevaría la carrera a "Overtime". Se daría el reinicio con Kurt Busch manteniendo la punta mientras que DiBenedetto y Hamlin pelearían el segundo lugar.

Finalmente Kurt Busch lograría su primera victoria de la temporada, la N°32 en la categoría y esto le asegura un lugar en la "Round of 8". También es su primera victoria en el óvalo de Las Vegas, su ciudad natal, y la primera de la temporada para el equipo dirigido por Chip Ganassi. El Top 10 final lo completaron: Matt DiBenedetto, Denny Hamlin, Martin Truex Jr, Alex Bowman, Kyle Busch, Ryan Blaney, Erik Jones, Chris Buescher y Kevin Harvick.

Luego de festejar en la línea de meta, Kurt Busch declararía lo siguiente: "Esto es con lo que sueñan los niños cuando crezcan compitiendo, su sueño de ganar en la pista de su ciudad natal. Durante dos décadas me ha pateado el trasero y esta noche con este Monster Energy Chevy, estoy asombrado. Sabía que la carrera llegaría a nosotros. Necesitábamos llegar al anochecer y una de esas extravagantes secuencias de pits de Matt McCall (jefe de equipo) finalmente se desarrolló y tuvimos suerte. Tienes que tener suerte y tienes que tener suerte en cualquier carrera, pero lo hicimos esta noche con trabajo en equipo, saliendo adelante y sin rendirnos”.

