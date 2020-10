NASCAR Cup: Hamlin gana en medio del caos en Talladega

La NASCAR CUP SERIES disputo su 31° fecha de la temporada 2020, y la segunda de la "Round of 12", en el óvalo de Talladega Superspeedway (Lincoln, Alabama). Ya con el nuevo sistema de armado de grillas implementado, Denny Hamlin se quedó con la pole.

ETAPA 1 (60 VUELTAS)

Apenas en la vuelta 1 de competencia saldría la primera amarilla de la tarde por el trompo de Christopher Bell, incidente en donde también se vería involucrado Tyler Reddick. Se daría el reinicio con Hamlin al frente pero pocas vueltas después volvería a salir la amarilla, esta vez por el incidente entre Ricky Stenhouse Jr y John Hunter Nemechek. Se daría un nuevo reinicio pero inmediatamente saldría de nuevo la amarilla debido a que el auto de Corey LaJoie se quedó detenido en la pista.

Se daría un nuevo reinicio con Hamlin y Martin Truex Jr peleando por la punta hasta que Joey Logano se metería entre los autos del Joe Gibbs Racing con la ayuda de Kevin Harvick. En la vuelta 25 saldría la amarilla de competición, todos irían a los pits y Hamlin saldría por delante de todos. Saldría la verde nuevamente con Hamlin al frente pero pocas vueltas después tanto el como Harvick se irían para el fondo por estrategia, lo que dejaría en la punta a Ryan Blaney.

A falta de 6 vueltas para el final del segmento Kurt Busch pasaría al frente con Aric Almirola en el segundo lugar y pocas vueltas más tarde Almirola, tras una reacción en cadena provocada por Logano, se iría contra el muro y saldría la amarilla, en un incidente donde también se vieron involucrados Ryan Blaney, Alex Bowman y Kyle Busch. La etapa se dio por finalizada bajo bandera amarilla, por lo que Chris Buescher se quedó con su primer segmento de la temporada.

El Top 10 lo completaron: Joey Logano, Austin Dillon, Brad Keselowski, Erik Jones, Chase Elliott, Tyler Reddick, Martin Truex Jr, Kurt Busch y Cole Custer.

ETAPA 2 (60 VUELTAS)

En la segunda etapa Keselowski pasaría al frente hasta que saldría una nueva amarilla, esta vez por los escombros dejados por Kyle Busch tras reventar un neumático. Se daría el reinicio con Keselowski al frente defendiéndose del ataque de Buescher, Jones pasaría al segundo lugar y Keselowski se le soltaría el auto pero lograría salvarlo. En la vuelta 86 varios autos irían a pits, la mayoría de la marca Chevrolet, y en la vuelta siguiente saldría la amarilla por escombros luego de que Ryan Blaney se fuera contra el muro.

Se daría el reinicio con Elliott pasando al frente tras recibir un empuje de parte de Jimmie Johnson, se formarían tres líneas y en la vuelta 109 se daría el primer "Big One" de la tarde. Clint Bowyer empujaría de más a Johnson, este se iría contra Kurt Busch quien terminaría contra el muro externo y saldría volando tras recibir un impacto por parte de Cole Custer. En este gran accidente también se verían involucrados: Brad Keselowski, Austin Dillon, Ryan Preece, Brennan Poole, Daniel Suárez, Joey Gase, Kyle Busch y Brendan Gaughan. Este último terminaría abandonando en su última carrera en NASCAR.

All the replays from @KurtBusch 's wild ride at @TalladegaSuperS #NASCARPlayoffs // @NBC pic.twitter.com/qw3Emb55z2

Tras varios minutos bajo bandera roja, se daría el reinicio a 6 vueltas del final de la etapa con Elliott al frente hasta que a falta de 4 vueltas Truex lo superaría tras recibir el empuje de Logano. Finalmente Martin Truex Jr bloquearía ambas líneas de carrera para quedarse con su quinta etapa de la temporada. El Top 10 lo completaron: Brad Keselowski, Chris Buescher, Chase Elliott, John Hunter Nemechek, William Byron, Ryan Blaney, Ryan Preece, Ty Dillon y Bubba Wallace.

ETAPA 3 (68 VUELTAS)

Ya en la etapa final Keselowski pasaría al frente mientras se formaban tres líneas, dos de ellas comandadas por Wallace y Reddick. A falta de 52 vueltas para el final Logano pasaría al frente tras recibir un empuje de parte de Byron y se comenzaría a formar una sola linea por arriba hasta que a falta de 41 para el final saldría la amarilla por los escombros que dejó el auto de Jimmie Johnson.

Se daría el reinicio con Logano y Byron peleando por la punta hasta que ambos serían superados por Elliott a falta de 30 vueltas para el final. Logano, Wallace y Elliott pelearían por la punta hasta que el piloto del Team Penske la tomaría tras recibir un empuje por parte de Keselowski, su compañero de equipo. A falta de 10 vueltas para el final Bubba se pondría lado a lado con Keselowski, pasaría al frente pero al intentar bloquear a Preece se iría contra el muro.

A falta de 6 vueltas para el final saldría la amarilla por el trompo de James Davison, lo que llevaría la competencia a Overtime. En el reinicio Logano pasaría al frente junto a DiBenedetto pero ambos serían superados por Elliott y justo cuando el piloto de Hendrick Motorsports se dirigía a tomar la bandera blanca saldría la amarilla por el incidente entre Kyle Busch, Kevin Harvick, Martin Truex Jr y Tyler Reddick. Este incidente provocaría una nueva bandera roja y llevaría la carrera a un segundo Overtime.

Cuando la carrera volvió a bandera amarilla se daría a conocer que Logano era penalizado por forzar a Elliott a ir por debajo de la doble línea amarilla. En el reinicio Elliott pasaría al frente con DiBenedetto en el segundo lugar y cuando se encontraban en la curva 4 Wallace se iría contra el muro tras recibir un contacto por parte de Preece, se verían involucrados Austin Dillon, Ryan Blaney y Matt Kenseth, y esto llevaría la carrera a un tercer Overtime. Durante la amarilla Elliott tuvo que entrar a pits debido a que se quedó sin combustible, lo que dejaba en la punta a DiBenedetto.

En el reinicio DiBenedetto y Buescher se escaparían al frente, saldría la bandera blanca y el piloto del equipo Wood Brothers Racing bloquearía tanto a Jones como a Byron. Al salir de la curva 4 Keselowski haría un trompo mientras que DiBenedetto bloqueaba a Byron, lo que forzaría a Hamlin a ir por debajo de la doble línea amarilla, este superaría a ambos y terminaría quedandose con la victoria por tan solo 23 milésimas de segundo sobre DiBenedetto.

Momentos después se daría a conocer que DiBenedetto era penalizado por forzar a Byron a ir por debajo de la doble línea amarilla y esto lo mandaría al 21° lugar. Chase Elliott también sería penalizado por adelantar bajo la doble línea amarilla pero el equipo dirigido por Rick Hendrick apelaría la sanción, los oficiales revisarían nuevamente y se le sacaría la sanción a Elliott, dejando como sancionado a Buescher por forzar a Elliott a ir por debajo de la doble línea amarilla.

Finalmente el Top 10 final quedo conformado de la siguiente manera: Denny Hamlin, Erik Jones, Ty Dillon, William Byron, Ryan Newman, Chase Elliott, Tyler Reddick, John Hunter Nemechek, Brennan Poole y Ryan Preece.

Luego de festejar en la línea de meta, Hamlin declararía lo siguiente: "Solo un montón de desgaste. Simplemente jugamos la estrategia y el juego de números para correr atrás hasta que estuviéramos atrapados. Simplemente las cosas salieron bien. Finalmente recuperamos uno. Este fue inesperado por decir lo menos, pero orgulloso de todo este equipo FedEx, Toyota y todos en JGR por traer grandes autos de carrera. Pasaron muchas cosas, seguro. No sé si el 21 (DiBenedetto) se estaba quedando sin gasolina, pero obviamente se barajaron allí. Estaban rompiendo arriba. Creo que el 20 (Jones) golpeó la pared y luego comenzó a bajar, lo que me obligó, creo, a mí y al 24 (Byron) a bajar al apron. Solo fue capaz de vencer. Este es uno de esos en los que no planeas ganar, pero hoy nos salimos con la nuestra".

NEWS: Inspection is complete in the NASCAR Cup Series garage with no issues.@dennyhamlin is the official winner of the #Yellawood500 at @TalladegaSuperS! pic.twitter.com/EPATF6Wn2Q