NASCAR Cup: Alex Bowman al 48 para 2021

En la tarde de este martes el equipo Hendrick Motorsports anunció en sus redes sociales que para la temporada 2021 Alex Bowman dejará el auto #88 para subirse al #48, auto que deja libre Jimmie Johnson al final de la presente temporada.

El 7 veces campeón de la máxima categoría de NASCAR se retira al final de la temporada 2020 tras 19 años. Durante esos años Johnson logró hasta el momento 83 victorias en más de 680 participaciones y no compitió solamente en una carrera, la cual fue en Indianápolis de la presente temporada, debido a que dio positivo en COVID-19.

Alex Bowman se subió al auto #88 por primera vez en 2016 en reemplazó de Dale Earnhardt Jr quien había sufrido síntomas de conmoción cerebral. En esa temporada 2016 disputó 10 carreras, logró llegar dos veces en el Top 10 y consiguió una pole position en la penúltima fecha en Phoenix.

Tras el retiró de Dale Jr en 2017, Bowman se subió de tiempo completo al #88 y hasta el momento logró: 2 victorias (Chicagoland en 2019 y Auto Club en 2020), 35 Top 10 y clasificó al playoff en todas las temporadas, incluyendo la actual temporada 2020 donde de momento se encuentra avanzando a la "Round of 8".

Tras este anuncio, Bowman declararía lo siguiente: "La oportunidad de conducir un automóvil legendario como el 48 con el increíble apoyo de Ally, realmente no puede ser mejor. Estoy emocionado de construir sobre mi relación con Greg, quien es un jefe de equipo de calibre de campeonato y sabe de primera mano de qué se trata el número 48. Las piezas están en su lugar, y estoy agradecido con el Sr. Hendrick y todos en Hendrick Motorsports y Ally. Estamos listos para hacerlo bien".

Jimmie Johnson también diría lo siguiente mediante una publicación en Twitter: "Tuve 19 temporadas alucinantes en el 48, ahora es tu turno Alex Bowman. Sé que la dejo en buenas manos hermano. #HazloBien".

I’ve had 19 mind blowing seasons in the 48, now it’s your turn @alexbowman88. I know I’m leaving her in great hands brother. #DoItRight pic.twitter.com/Rv4YFWbJhT