NASCAR Cup: Elliott vuelve a ganar en el ROVAL de Charlotte

La NASCAR CUP SERIES disputo su 32° fecha de la temporada 2020, y última de la "Round of 12", en el circuito interno de Charlotte Motor Speedway que también es conocido con el "ROVAL". Ya con el nuevo sistema de armado de grillas implementado, Denny Hamlin nuevamente se quedó con la pole.

Momentos antes del inicio de la competencia NASCAR declararía que la salida sería sobre piso mojado, todos los equipos cambiarían sus neumáticos y por lo tanto sería la primera vez en la historia de la categoría que los autos iniciarían una carrera con neumáticos de lluvia.

ETAPA 1 (25 VUELTAS)

En el inicio Brad Keselowski superaría a Hamlin y el piloto del Team Penske comenzaría a escaparse, hasta que en la vuelta 8 sería superado por Chase Elliott. En la vuelta 10 saldría la bandera amarilla de competición y Ty Dillon sería de los primeros en detenerse para colocar neumáticos de piso seco.

En la vuelta 13 se daría en reinicio con Martin Truex Jr superando a Elliott por la punta pero antes de completar esa vuelta Truex sería superado por Clint Bowyer, piloto que hace pocos días anunció su retiro y en 2021 pasará a ser comentarista de Fox Sports en los Estados Unidos.

En la vuelta 17 varios pilotos irían a pits para cambiar los neumáticos mientras que Ty Dillon avanzaría desde atras, girando más de cuatro segundos más rápido que la punta. Ya en la vuelta 21 Ty Dillon pasaría a la punta tras superar a Bowyer mientras que Denny Hamlin se saldría de pista pero no provocaría la bandera amarilla. Una amarilla que llegaría a falta de 2 vueltas para el final del segmento por el trompo de John Hunter Nemechek.

Se daría el reinicio con una vuelta para el final de la etapa y Ty Dillon mantendría a raya a Christopher Bell para quedarse con su tercera etapa en la categoría. El Top 10 lo completaron: Matt DiBenedetto, William Byron, Timmy Hill, Ryan Newman, Ryan Blaney, Joey Logano, Bubba Wallace y Erik Jones. Con este resultado, Kevin Harvick se aseguraba un lugar en la próxima ronda del playoff.

ETAPA 2 (25 VUELTAS)

En la segunda etapa Bell pasaría al frente hasta que sería superado por William Byron y para la vuelta 34 Keselowski, quien se encontraba en el Top 5, haría un trompo y quedaría detenido por delante de Erik Jones y Matt DiBenedetto.

En la semana también se anunció que Matt DiBenedetto continuará en el 2021 con el equipo Wood Brothers Racing mientras que en 2022 ese asiento será ocupado por Austin Cindric, piloto del Team Penske en la categoría Xfinity. Otro anunció que se dio durante la semana es que Daniel Suárez será piloto del Trackhouse Racing Team, un nuevo equipo que recibirá motores por parte del equipo de Richard Childress y llevará en su Chevrolet el número 99.

En la vuelta 40 Blaney superaría por la punta a Byron, mientras que vueltas más tarde comenzarían las detenciones en pits hasta que en la vuelta 46 saldría la amarilla por el trompo de J.J Yeley. Se daría el reinicio con Blaney manteniendo el liderato mientras que Kyle Busch ingresaría a pits por un neumático pinchado.

En la última vuelta del segmento Hamlin haría un trompo, pero esto poco le importaría a Ryan Blaney quien se quedaría con la etapa. El Top 10 lo completaron: Chase Elliott, Christopher Bell, Martin Truex Jr, Joey Logano, Alex Bowman, William Byron, Tyler Reddick, Michael McDowell y Brad Keselowski.

ETAPA 3 (59 VUELTAS)

Antes de iniciar la etapa final Elliott tendría que ingresar a pits debido a que uno de sus neumáticos estaba mal ajustado. Byron volvería a tomar la punta mientras que tanto Custer como Hamlin trompearían al salir de la curva 6. A falta de 45 vuelta para el final Ty Dillon se saldría de pista y provocaría una nueva bandera amarilla.

Se daría el reinicio pero pocas vueltas después volvería a salir la amarilla por escombros en la pista. Nuevamente se reiniciaría la competencia a falta de 36 para el final y Clint Bowyer perdería la dirección hidráulica de su auto, mientras que Blaney pasaría al frente pero al salir de la curva 5 haría un trompo y esto dejaría en la punta de la carrera a Ryan Preece.

A falta de 28 vueltas Bowman superaría a Preece pero dos vueltas más tarde sería superado por Elliott, su compañero en el equipo Hendrick Motorsports. Pocas vueltas después saldría la amarilla nuevamente por escombros y por el incidente de Matt Kenseth quien terminó contra la barrera de neumáticos, los lideres entrarían a pits pero Kyle Busch sería de los pocos que se quedarían afuera.

Se daría el reinicio con Kyle Busch escapándose al frente hasta que a falta de 18 para el final sería superado por Chase Elliott, quien sacaría una gran diferencia sobre el resto hasta que a falta de 12 vueltas saldría la amarilla debido a que el auto de Brennan Poole se quedó detenido en la pista. Se daría un nuevo reinicio con Elliott manteniendo el liderato mientras que Logano superaría a Jones por el segundo lugar.

A falta de 2 vueltas para el final Kyle Busch ingresaría a pits debido a que no tenía suficiente combustible y con esto el campeón reinante de la categoría quedaba eliminado del playoff. Al mismo tiempo Kurt Busch y Martin Truex Jr trompearían en la chicana de la recta posterior.

Finalmente Chase Elliott lograría su tercera victoria de la temporada, la novena en la categoría y con esto se aseguraba un lugar en la "Round of 8". Elliott también logra su cuarta victoria de forma consecutiva en circuitos, quedando a dos victorias del récord de Jeff Gordon quien entre 1997 y 2000 logró 6 victorias de forma consecutiva.

El Top 10 final lo completaron: Joey Logano, Erik Jones, Kurt Busch, Ryan Blaney, William Byron, Martin Truex Jr, Alex Bowman, Cole Custer y Clint Bowyer. Austin Dillon, Clint Bowyer y Aric Almirola quedaron eliminados del playoff junto a Kyle Busch.

Luego de festejar en la línea de meta, Elliott declararía lo siguiente: "Acabo de tener otro Camaro rápido. Los autódromos han sido afortunados para nosotros en los últimos viajes, pero solo hemos intentado mejorar un poco cada vez y modificar las pequeñas cosas. Realmente orgulloso del esfuerzo y aprecio a todos en Hendrick y Chevrolet. Siempre es especial ganar aquí en Charlotte con la tienda al otro lado de la calle. La mejor forma de pasar a la siguiente ronda es ganar. Ojalá podamos hacer algo con él".

Kyle Busch, quien por primera vez en 5 años no llegará a la fecha final con la posibilidad de ser campeón, también declararía lo siguiente: "Solo ha pasado el año, nada ha sucedido ni ha estado de nuestro lado, solo han sido circunstancias desafortunadas y mucha mala suerte. Estos muchachos de este equipo de M&Ms nunca se rinden y luchan todo el año, cada carrera, cada vuelta, cada parada en boxes como podemos ver. Pero hombre, este es solo uno de esos años malos, un año terrible para mí. Pero como dirían otros grandes del deporte, hay muchos otros pilotos a los que les encantaría tener el año que estamos teniendo".

Tras el reinicio de puntos, así quedan las posiciones del playoff:

Foto: NASCAR on NBC

La próxima fecha de la categoría, la cual dará inicio a la "Round of 8", será en el óvalo de Kansas Speedway. La carrera va a ser el domingo 18 de octubre a las 14:30hs (tiempo del este de los Estados Unidos) y será transmitida por NBC para los Estados Unidos y por Fox Sports 3 para América Latina.