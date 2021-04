Apareció el campeón

Finalizó la jornada del Súper TC2000 en el autódromo Oscar Cabalén de la ciudad de Córdoba. Con Victoria de Matías Rossi de Toyota Gazoo Racing, la categoría más tecnológica de Sudamérica se despide de Córdoba con las vistas puestas en su próxima parada, San Nicolás.



El podio de la tercera fecha, lo completaron: Franco Vivian en el segundo lugar, ratificando un nuevo 1-2 para Toyota y Bernando Llaver con Chevrolet, volviendo al podio del STC2000.

foto:https://twitter.com/TGR_Arg

Carrera



Con partida detenida, arranca la tercera final de la temporada.

Difícil largada para milla que se queda detenido, Vivian por su parte, a pesar de haber tenido una buena largada al llegar a la primera curvas es superado por Facundo Ardusso (Honda) que había largado mejor. Canapino y Yannantuoni peleaban por la cuarta y quinta posición y Rossi por afuera se ponía tercero.



Curvas más tarde Rossi superaría por afuera a Vivian y empezaría a comandar el ataque sobre el "flaco" Ardusso. Situación que no tardaría mucho, ya que minutos después con ayuda del Push To Pass, Rossi le recortaría mucha distancia hasta que lo superaría en la curva uno por afuera, para ser el nuevo líder de la competencia. Ardusso posteriormente perdería la posición con Vivian.



En los giros finales, la jornada tendría la visita del auto de seguridad, debido al Abandono de Rosso. La carrera se relanza, Rossi se vuelve a escapar, Vivian y Ardusso lo escoltaban.

Ya en la vuelta final, Llaver que venía cuarto superó a Ardusso, que venía con problemas del Push To Pass y a su vez perdería el duelo también con Pernía y Spataro.



Finalmente el vencedor fue el "misil" Matías Rossi, escoltado por Franco Vivian y Bernando Llaver.

Clasificación Final

Matías Rossi Franco Vivían Bernando Llaver Leonel Pernía Emiliano Spataro Facundo Ardusso Agustín Canapino Julián Santero Damián Fineschi Tomás Cingolani