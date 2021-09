Una de cal y otra de arena para Haas

Buen comienzo de campaña para la Scuderia Haas en la Liga Sport Argentina... Y es que anoche, el equipo consiguió nuevamente cerrar la fecha en los puntos después de tres fechas disputadas...



Recordemos que en la primera fecha de la temporada, el GP de Bahréin, la franquicia dirigida por Günther Steiner había logrado el segundo puesto, con el Haas de Mex Olivera...



Anoche la historia fue distinta... Ya que en el Gran Premio de Austria, Omar Olivera (México) alías Mex Olivera estuvo a punto llevar al Haas nuevamente al podio... Sin embargo en las vueltas finales no logró retener el ataque de sus rivales y varias sanciones le impidieron la entrada a los escalones... Mientras que su compañero Matías Cajal alías CLK Mathis (Argentina), por otra parte no logro terminar la carrera.

El Haas de Omar Olivera que ya posee un podio en sus manos: Foto Fede Mileta

GP de Austria

En la competencia Sprint, el binomio de Haas tuvo una espectacular actuación... Tras conseguir una buena colocación en la Qualy, el equipo logró avanzar poco a poco con muy buenas maniobras y dando épicas batallas, para conseguir un enorme 4° puesto para CLK Mathis (habiendo finalizado en pista 3° pero por sanción bajo un puesto) y 5° lugar para Mex Olivera.



Ya en el Gran Premio con grilla Invertida, el resultado fue distinto... En el comienzo, ambos coches tuvieron una buena largada a pesar de que el mal clima provocó varios incidentes. Mati se ubicaría en el puesto 15° y avanzando, mientras que Olivera rápidamente se encontraba dentro del Top 10°



Primeros giros cumplidos, gran trabajo de Mex Olivera que se encontraba en la 6° posición , después de haber largado en el puesto 16°... El mexicano a pesar de la lluvia y el cambio de clima no dejo de avanzar posiciones, mientras que Mati se encontraba en el puesto 15° a pocos segundos del pelotón Top 10° .



Llegando a la mitad de competencia, seguía habiendo buenas noticias para el equipo... Y es que al cabo de la vuelta 15... Mex Olivera ya se encontraba peleando la punta de la carrera con Mercedes Alpine y Ferrari, Mati por su parte pudo avanzar hasta el puesto 12° para quedar a pocos segundos de entrar en el Top 10°...



Las posiciones se mantendrían, entre vueltas rápidas y con Safety Car, ya que en pocas vueltas hubieron varios abandonos algunos beneficiaron a Mati que había llegado a las puertas del 10° lugar mientras que Mex se mantenía al margen de la punta.

CLK Mathis con el haas Nº46 : Foto Fede Mileta



Sin embargo, la situación para Mati cambiaría... Ya que en la vuelta 26, después de un relanzamiento por Safety Car, el representante de Clicka Esports, cuanto estaba en plena lucha por el 10° puesto, recibe un toque del Alpha Tauri de SKY Danny, quien se había tirado cuando Mati tenía media auto adentro y ambos se van directo a las defensas, donde rompen suspensión y quedan en DNF...



Tras batallar en el podio prácticamente toda la carrera, Mex Olivera en las vueltas finales, no pudo resistir los ataques rivales, quienes salieron beneficiados por un Safety Car... Finalmente Mex culminó en la 7° posición , a pesar de que pudo terminar 4° pero por sanciones acumuladas no se logro el cometido...



Sabor agridulce para el equipo, que se lleva una buena cosecha de puntos, obtenidos en la carrera Sprint y final, pero con el sabor amargo de que no lograron completar la fecha con sus dos coches...



La próxima cita para ellos será el 09 de Septiembre en el circuito español de Barcelona-Catalunya