Súper Max: Campeón del mundo

Las carreras se terminan cuando se baja la bandera a cuadros y hoy fue justamente eso. Todo indicaba que Lewis Hamilton sería el campeón, sin embargo, Max Verstappen tuvo la fortuna de su lado, ganó el Gran Premio de Abu Dhabi y se quedó con el título en la Fórmula 1. El británico acabó segundo en la competencia emiratí.

Verstappen: "Es una locura. No se que decir Estoy muy contento por el equipo y por todos estos muchachos. Amo mucho trabajar con ellos. Finalmente hoy tuve un poco de suerte. ¡Mi equipo sabe que los amo y quiero hacer esto con ellos durante los próximos 10 o 15 años!"

Al momento de apagarse el semáforo, Hamilton partió mucho mejor que Verstappen y le arrebató el liderato de la prueba. El holandés vio como se derrumbó su plan en apenas 500 metros. Con el neumático más blando, el piloto de Red Bull tenía la obligación de acercarse. Sergio Pérez hizo el trabajo de escudero, se metió tercero e intentó mantenerse cerca del dueto de punta para ayudar a su compañero de equipo en todo lo que pueda.

En la curva 6, Verstappen estiró el frenaje, dejó sin pista a Hamilton, que tuvo que cortar la curva, sin embargo no le devolvió la posición. Michael Masi, director de carrera, sostuvo que el holandés no le dejó lugar por lo tanto no corresponde ceder la ubicación. Con el correr de los giros, la diferencia aumentó y ya rondaba los cuatro segundos. En la vuelta 14, llamaron al holandés a boxes a poner el neumático duro y un giro después hizo lo propio el británico para no especular con absolutamente nada.

Checo Pérez quedó como líder de la carrera con más de diez segundos sobre Hamilton. Verstappen salió por detrás de Carlos Sainz y eso lo hizo perder tiempo. Cuando pudo adelantar al hombre de Ferrari, la distancia entre los contendientes al título era de nueve segundos. El mexicano recibió la órden de retener al hombre de Mercedes lo máximo posible y así hizo. En la vuelta 20 defendió la posición en las dos zonas de DRS haciéndole perder toda la diferencia. Ya en el giro 21, el latinoamericano no pudo hacer más nada y cedió el liderato. Verstappen ya estaba a menos de dos segundos de la punta.

Hamilton: "En primer lugar, muchas felicitaciones para Max y su equipo. Pero estoy muy orgulloso de mi propio equipo y lo dimos absolutamente todo. Me he sentido muy bien en el coche los últimos meses. Veremos qué pasa el año que viene"

Otra vez Hamilton estiró la diferencia sobre Verstappen, que no podía seguirle el tren. La carrera se puso bastante lineal con los abandonos de Kimi Raikkonen y George Russell, sin generar ninguna anomalía. En la vuelta 36 se quedó detenido Antonio Giovinazzi y la dirección de carrera sacó el Virtual Safety Car para el retiro del Alfa Romeo. En Red Bull llamaron a sus dos coches para poner neumáticos nuevos e intentar atacar.

Verstappen achicó bastante la diferencia, pero a falta de diez giros se encontraba a 11 segundos. El campeonato parecía esfumarse. Pese a tener un mejor neumático no podía acercarse. Sin embargo, la suerte volvió a caer del lado del holandés. A falta de cinco vueltas se pegó Nicholas Latifi y salió el Safety Car a pista. Barajar y dar de nuevo. Red Bull volvió a ganarle la pulseada a Mercedes y puso en sus dos coches el neumático blando para atacar en la reanudación. Hamilton no paró y fue hasta el final con la goma dura de más de 40 vueltas.

Al momento de relanzar quedaba el último giro y los dos primeros encerrados en una baldoza. Al final de la curva 5, el holandés metió el auto y superó a Hamilton. El británico intentó recuperarse en las dos rectas, pero no le alcanzó para recuperar lo que fue suyo gran parte del Gran Premio. Max ingresó a la recta principal para quedarse con la victoria y el campeonato. Hamilton y Carlos Sainz acompañaron al hombre de Red Bull en el podio.

Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Lando Norris, Fernando Alonso, Esteban Ocón y Charles Leclerc fueron los que sumaron puntos en el trazado emiratí. El campeonato quedó en favor de Verstappen con ocho puntos sobre Hamilton. 24 años para el campeón del mundo de la temporada 2021.

Resultados de la carrera