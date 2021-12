Clicka Esports entre los mejores del AGS

Llegamos al final del fin de semana y con ello la despedida de la séptima edición del Argentina Game Show Flow 2021 (AGS)... La expo gamer más grande del país cierra su campaña con las vistas puestas para el próximo año.



Clicka Esports por su parte, se despide sabiendo que fue uno de los protagonistas que tuvo la disciplina de Fórmula 1 Xbox One y PC, como también lo fue en el Súper TC2000 de rfactor2... Si bien, llegar a estas instancias ya genera la sensación de estar entre los mejores, terminar el evento entre los mejores díez del país, refuerza aún más la satisfacción de haber estado mano a mano con los mejores pilotos, algo que no es fácil de lograr.... Eso y la experiencia del gran debut que tuvieron los chicos de Clicka en un evento de tal magnitud.



A continuación repasamos con un breve resumen la actividad de Clicka en el AGS Flow 2021:

Los hermanos Pilla encarando la primera carrera del split: Foto Matias Cajal

FORMULA 1 ESPORTS



Comencemos con la disciplina que tuvo más participación de Clicka... La F1 Esports.



Por un lado tenemos a los hermanos Miguel Pilla y Matías Pilla, que clasificaron en la categoría PC, fueron los primeros en correr , mientras que en la categoría Xbox, fueron Matías Cajal y Facundo Fernández los encargados de representar a Clicka.



Recordemos que los 20 mejores pilotos de las clasificatorias llegaban a la instancia presencial.



En el primer Split, hubo una sensación agridulce en el círculo de Clicka y es que a pesar de que Miguel y Matías tuvieron una gran actuación en las tres competencias, lamentablemente solo uno de ellos llegó a la Gran Final.... Y ese fue Miguel que con dos podios y un abandono, consiguió entrar en el Top cinco que pasaba a la ronda decisiva.

Carrera 1 - Portimão (Portugal)

CLK Miguel Pilla: P3°

CLK Matías Pilla: P6°

Carrera 2 - Interlagos (Brasil)

CLK Miguel Pilla: P3°

CLK Matías Pilla: DNF

Carrera 3 - Monza (Italia)

CLK Miguel Pilla: DNF

CLK Matías Pilla: P4°

Matias cajal probando arriba del simulador previo a la competencia: Foto Mati Cajal

En el segundo Split, donde se encontraban Facundo y Mati Cajal, la respuesta fue distinta... Mucha amargura por las condiciones en las que estaban los propios simuladores, a eso se le suma la decepción de varios pilotos (incluyendo a los chicos de Clicka) hacia la organización del evento, debido a que no todos corrían con el mismo simulador, no había igualdad de condiciones y lamentablemente esas diferencias condicionaron a Facu y Mati en sus respectivas competencias, causando a su vez que no pudieran clasificar a la definición del título.



Carrera 1 - Portimão (Portugal)

CLK Facundo Fernández: DNF

CLK Matías Cajal: DNF

Carrera 2 - Interlagos (Brasil)

CLK Facundo Fernández: no corrió

CLK Matías Cajal: P9°

Carrera 3 - Monza (Italia)

CLK Facundo Fernández: no corrió

CLK Matías Cajal: P9°

En la "Gran Final", Miguel como único representante de Clicka, volvió a ser protagonista en las tres competencias, sin embargo un abandono en la última carrera lo dejo afuera de toda pelea. Aún así, se despide del AGS como uno de los 10 mejores pilotos del país, no es poca cosa...

Carrera 1 - Portimão (Portugal): P9°

Carrera 2 - Interlagos (Brasil): P4°

Carrera 3 - Monza (Italia): DNF

Bruno miño, concentrado previo a su participación en el Super 8

STC2000 rfactor2



Ayer, en el cierre de la expo, Clicka Esports decía presente en el sector de Flow Gaming con el Súper 8 del Super TC2000 en la plataforma de rfactor2 y de la mano de Bruno Miño, reciente incorporación del equipo.

En la primera ronda, Miño consiguió ganar la carrera y pasar a la siguiente instancia con mucha comodidad... Por desgracia en la carrera siguiente, Miño tiene un roce en la última curva, pierde la línea de carrera, es superado por su rival y queda eliminado. De esta manera termina su participación en cuartos de final siendo Top 8° en la definición.



Muy buen debut de Clicka Esports en el Argentina Game Show Flow 2021... Primer año en la expo y entre los mejores equipos, nada mal. La meta ahora está puesta en el 2022 y el equipo apunta a lo más alto del podio.