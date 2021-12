Mercedes no encuentra el retorno a los puntos

A falta de cuatro fechas para el final de temporada, Mercedes achica sus posibilidades de título en el mundial de pilotos y de constructores... El equipo alemán perdió el enfoque en estas últimas fechas y necesita recuperarlo si quiere aspirar fuertemente al título.



La semana pasada en Mónaco, Dirkan Archundia (MEX) había sido descalificado post carrera, luego de haber ganado la primera competencia... El pasado miércoles a la noche, el mexicano sufrió el mismo resultado y por el mismo motivo. En otra imagen, Carlos Martínez alías CRS Realtape se presentó en reemplazo de CLK Néstor, no obstante el chileno se despidió del GP en el segundo giro de carrera, tras quedar en DNF.

Segunda descalificacion de Dirkan de forma consecutiva: Foto Fede Mileta

Comienza el Gran Premio, Dirkan se coloca en la segunda posición, mientras que su compañero partiendo desde el fondo, logra esquivar varios Incidentes para subir y posicionarse P11°... Sin embargo con daños en ala delantera el chileno debe pasar por box y cae al último lugar. Para colmo, luego de su detención perdería el control del coche y quedaría en DNF. La responsabilidad quedaba en manos de DJR73 que se encontraba segundo, aunque minutos más tarde tomaría la punta dado que el líder pasaría por box.



Se reanuda la competencia, Dirkan mantiene la punta ante el ataque de Vikingo (Ferrari), hasta que vuelve a salir el coche de seguridad, ahora ambos pilotos entran al box, 7° puesto para el mexicano... Tras el relanzamiento, Dirkan subiría rápidamente al cuarto puesto, caería al 6° después de pasarse de frenada y con la salida del Safety Car, aprovecha para realizar una segunda detención, mantiene la posición al salir. Vuelve la acción en pista, DJR73 con mejores gomas y algún que otro despiste ajeno, consigue subir al tercer puesto, para posteriormente atacar a Matia (Alpine) y heredar la segunda posición.



Llegando al ecuador de la jornada, Dirkan va por dentro y en recta principal supera a Bender (Haas) para ser el nuevo líder... Sale el coche de seguridad, se vuelve a relanzar, Dirkan consigue dormir a TGL Joni y se escapa en la punta entrando en las últimas vueltas... Sin embargo el circuito le jugaría una mala pasada, Dirkan en trompea en primera curva, regresa de una manera un tanto polémica, Joni aprovecho y salto a la punta. Sale el Safety Car, la carrera se neutraliza... Quedarían cinco giros, vuelve la acción, Dirkan va sobre Joni, no le alcanza, aún así presiona... El McLaren sancionado estaba perdiendo la carrera.



Golpe de Senna en los últimos dos giros... Dirkan apresuró un ataque sobre Joni, el coche trompea y daña el ala delantera... Rápidamente el mexicano vuelve a pista pero muy lejos del líder y encima con la presión de Antóny (Red Bull) y Colautti (Aston Martin) que buscaba subir al podio... Don daños el Mercedes se defiende con todo no le da lugar al sobrepaso, se baja la bandera a cuadros Dirkan entra en recta principal, atrás Antony se mueve en la salida y finalmente es podio para Dirkan en pista.



Hasta que los comisarios intervinieron post carrera... Y es que DJR73 había presionado el botón de regreso a pista en la maniobra polémica que mencionamos anteriormente y es descalificado ya que va en contra del reglamento deportivo... Por lo tanto esta fecha Mercedes no sumó con ninguno de sus pilotos



La siguiente cita, podría ser una doble jornada en Italia... En los últimos días se rumorea que la Liga LSA se presentará en Imola y posteriormente en Monza ambas serán transmitidas por Twitch.tv/Ligasportargentina. Hoy se confirmó que así será... El martes, la categoría estará en Imola y el miércoles irán a Monza