La Liga Sport a los pies de Colautti por segunda vez

¿Será este el año de Colautti?... El piloto de Aston Martin volvió a lucirse detrás del volante y como en Abu Dhabi, puso de cabeza a la tribuna de la Liga Sport ARG. En esta oportunidad, en el Autódromo Nazionale di Monza, en Italia.



Anoche, los dirigidos por Otmar Szanfnaver, festejaron a lo grande y se ilusiona con ser campeones... Y es que de la mano de Nico Colautti alías CLK Colautti, el equipo venció en Monza y se quedó con la octava fecha del campeonato... A su vez su compañero Matías Cajal alías CLK Mathis VR, tuvo una excelente noche y sumó buenos puntos.

Colautti escuchando al publico gritar su nombre en Monza : Foto Fede Mileta

Comienzo el gran premio... Colautti de gran arranque se posiciona cuarto, Matías por otro lado se coloca 9°... Juampi tiene un ligero despiste, Colautti aprovecha y se acerca, pero no consigue el sobrepaso, hasta que sale el virtual Safety Car. Se relanza la competencia, Colautti pierde la posición con Uriel (Red Bull) y cae al quinto lugar, pero un despiste del mexicano le devolvería la posición al cordobés... Posteriormente en plena recta iría sobre Matia (Alpine) y subiría al tercer puesto... Atrás, Matías avanza al 7° lugar.



Sale el coche de seguridad, los líderes entran al box, Colautti hereda la punta, Matías que también se mantuvo en pista sube al quinto lugar... Después de varios giros, se relanza la carrera, Colautti mantiene la punta ante el ataque de Matia, Mati por su parte se ve superado por varios coches y cae al 8° lugar, hasta que el argentino tiene una desconexión y comienza a perder más posiciones. Vuelta 12/27 sale el coche de seguridad Colautti entra al box y gracias al gran trabajo sale segundo por detrás de Antony.



Se reanuda la competencia, Antony mueve bien y evita el ataque de Colautti, el cordobés se defiende de Lerci, llegan a la primera curva, Colautti sale mucho mejor que el Red Bull, se pone a la par de Antony, se guarda no arriesga, giro siguiente ve el espacio, no lo duda se tira y recupera el liderazgo, explota el box del festejó... Rápidamente con gomas más frescas empieza a ampliar la distancia con Antony y con el trencito que venía atrás de él.

Foto: Fede Mileta



Nuevo virtual Safety Car, se reanuda la carrera entrando en las últimas vueltas... El cordobés se mantenía firme en la punta y se encaminaba a una nueva conquista... Entre Abandono y Abandono el alías de Matías se mantiene en la 9° posición... Finalmente se baja la bandera a cuadros, Colautti entra en recta principal, el público explotó de alegría y junto al equipo en box reciben al vencedor de Monza, Nico Colautti... subcampeón del mundo 2020. Matías desconectado sumó buenos puntos para el equipo desde la 8° posición.



Con este resultado, Colautti es candidato al título 2021 con Aston Martin... Tan solo lo separan 27 puntos del sueño cordobés... "Todo esfuerzo tiene su recompensa", ¿Será este el año de Colautti?

La próxima fecha, será la denominada "Mini champs" la cual consiste en cinco carreras de pocas vueltas en distintos circuitos. Se podrá ver por Twitch.TV/Ligasportargentina