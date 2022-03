Checo, pole en Jeddah

Impresionante prueba de clasificación en el Gran Premio de Arabia Saudita, donde dos fuertes accidentes retrasaron el normal desarrollo de la sesión. Sin embargo, Sergio Pérez estuvo sólido, paró el crónometro en 1m 28s 200 para lograr la primera pole position de su palmarés. El mexicano salvó los papeles de Red Bull y aventajó a Charles Leclerc por apenas 25 milésimas. La primera fila de salida tiene un condimento fantástico.

Pérez: "¡Me tomó un par de carreras! ¡Pero qué vuelta... Fue increíble!"

La primera parte de la clasificación tuvo algunos sobresaltos y comenzó con la baja de Yuki Tsunoda por un problema en el sistema de refrigeración. El fuerte accidente de Nicholas Latifi generó la bandera roja y la detención de la prueba por varios minutos. Lewis Hamilton no pudo pasar el primer corte clasificatorio, terminó 16º y mañana tendrá una carrera complicada. Alexander Albon y Nico Hülkenberg, junto al canadiense y al japonés sucumbieron en la Q1.

El segundo corte clasificatorio volvió a tener un fortísimo accidente, donde Mick Schumacher perdió el control de su Haas y se golpeó fuertemente contra las barreras de contención. El auto no sirve más y la qualy se detuvo con bandera roja por 57 minutos. Por suerte, no tuvo ninguna complicación. El trazado de Arabia Saudita no perdona y cualquier mínimo error puede ser grave. Los dos McLaren se quedaron afuera, junto a Guanyu Zhou, Lance Stroll y el piloto teutón.

Leclerc: "Estoy muy contento con la vuelta, más o menos la armé. Felicitaciones a Checo, que hizo un trabajo increíble hoy”

Al momento de la verdad, tanto Ferrari como Red Bull expusieron sus cartas y, esta vez, la casa austríaca tomó la diferencia. Sergio Pérez se quedó con la pole position tras parar el cronómetro en 1m 28s 200 para superar a Charles Leclerc por 25 milésimas. La segunda fila de salida la compartirán Carlos Sainz y Max Verstappen, donde el español tendrá la cuerda en la curva inicial. Esteban Ocon y George Russell estarán en la tercera hilera de partida, mientras que Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Pierre Gasly y Kevin Magnussen completaron los diez primeros de la clasificación.

Resultados de la clasificación