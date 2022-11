NASCAR Cup: Larson por fin pudo ganar en Homestead

La NASCAR Cup Series disputó su 34° fecha de la temporada 2022, y segunda de la "Ronda de 8", en el óvalo de Homestead-Miami Speedway. William Byron, quien llegaba como el ganador más reciente en esta pista, se quedó con la pole luego de marcar un tiempo de 32.454 en la clasificación.

El piloto de Hendrick Motorsports mantuvo el liderato en las primeras vueltas mientras que John Hunter Nemechek, quien reemplazó a Bubba Wallace por la suspensión que le dieron debido al incidente con Kyle Larson en Las Vegas, logró avanzar hasta el tercer lugar pero hizo un trompo en la vuelta 31 y generó una amarilla. En el reinicio Byron conservó el primer lugar pero poco después fue superado por Larson, y finalmente el actual campeón se terminó quedando con la etapa.

Para la segunda etapa Larson logró mantener el liderato sobre Byron, quien sería superado por Martin Truex Jr poco después del reinicio. El piloto del Chevrolet N°5 lograría sacarle más de 5 segundos al del Toyota N°19 pero esa diferencia iba a desaparecer a falta de 4 vueltas cuando salió la amarilla por Chase Briscoe, quien hizo un trompo y golpeó el muro externo. El segmento iba a finalizar bajo bandera amarilla, dejando como ganador a Larson quien lograba su 6° triunfo en etapas de la temporada.

Ya en el inicio de la etapa final Larson se defendió del ataque de Byron mientras que Truex caería hasta el 6° lugar y Denny Hamlin estuvo cerca de hacer un trompo pero logró controlar el auto. A falta de 60 vueltas para el final empezó el ciclo de detenciones en pits pero tres giro después salió la amarilla debido a que Ryan Blaney hizo un trompo al salir de pits. Esto le permitió a Hamlin ponerse al frente pero luego del reinicio fue superado por Truex, su compañero de equipo en Joe Gibbs Racing.

Tyler Reddick hizo un trompo a falta de 23 vueltas y provocó una amarilla, todos entraron a pits y Larson recuperó el liderato tras salir primero. Se dio el reinicio con el campeón reinante al frente mientras que Hamlin fue superado por Ross Chastain y AJ Allmendinger, quienes empezarían a pelear por el segundo lugar y esto sería aprovechado por Larson para ampliar la distancia.

Finalmente Larson fue el primero en cruzar la bandera a cuadros tras liderar 199 de las 267 vueltas programadas y logró su tercera victoria de la temporada, la primera en el óvalo de Homestead y la N°11 del equipo de Rick Hendrick en 2022. Chastain fue segundo, siendo así el mejor piloto de los del playoff, mientras que Allmendinger, Austin Dillon, Brad Keselowski, Truex, Hamlin, Kevin Harvick, Kyle Busch y Daniel Suárez completaron el Top 10.

CHECKERED FLAG: Larson dominates at @HomesteadMiami! 🏁🏁🏁



@KyleLarsonRacin leads 199 laps for his third win of the season! pic.twitter.com/IkxRnGIAS2 — NASCAR (@NASCAR) October 23, 2022

"No importa en qué equipo haya estado, las cosas no han funcionado de mi parte para obtener una victoria, así que me alegro de obtener una hoy", dijo Larson luego del festejo. "Definitivamente la mejor carrera que hemos tenido durante todo el año. Hemos sido capaces de hacerlo, siento que muchos fines de semana, simplemente no lo habíamos logrado. Cliff (Daniels, su jefe de equipo) dio un gran discurso esta mañana y nos preparó a todos y nos concentró. Increíble auto de carreras".

Winner, winner!



Post-race inspection in the NASCAR Cup Series garage is complete with no issues. @KyleLarsonRacin is officially the winner of the #DixieVodka400. pic.twitter.com/LHXn52YQMV — NASCAR (@NASCAR) October 23, 2022

Con la victoria de Larson, ningún piloto del playoff aseguró su lugar de forma directa en el Championship 4 junto a Joey Logano. Así está el campeonato luego de la segunda carrera de la "Ronda de 8":

POS PILOTO EQUIPO PLAYOFF 1 JOEY LOGANO Team Penske VICTORIA 2 ROSS CHASTAIN Trackhouse Racing +19 3 CHASE ELLIOTT Hendrick Motorsports +11 4 WILLIAM BYRON Hendrick Motorsports +5 5 DENNY HAMLIN Joe Gibbs Racing -5 6 RYAN BLANEY Team Penske -18 7 CHRISTOPHER BELL Joe Gibbs Racing -33 8 CHASE BRISCOE Stewart-Haas Racing -44

La penúltima fecha de la temporada, la cual definirá a los otros 3 clasificados para pelear por el campeonato, va a ser en el óvalo de Martinsville Speedway. La práctica y la clasificación serán el sábado 29 de octubre mientras que el domingo 30 a partir de las 15hs (hora de Argentina) se llevará a cabo la carrera de 500 vueltas.