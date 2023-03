¡NO HAY DOS SIN TRES EN SEBRING!

Arrancó el Mundial de Resistencia FIA (WEC) 2023, con la celeste y blanca en lo más alto del podio, no solo en una categoría, si no que en tres... Como para no ilusionarnos. Este fin de semana, se llevó a cabo en el autódromo "Sebring International Raceway", la primera fecha del campeonato endurance, las 1000 millas de Sebring, con la participación en pista de cuatro argentinos. Hablamos de:

José María "Pechito" López, quien corrió en la clase Hypercar, a bordo del Toyota GR010 #7 de Toyota Gazoo Racing, junto a Kamui Kobayashi (Japón) y Mike Conway (Gran Bretaña).

Esteban Guerrieri quien debutó en la clase hypercar, con el equipo Vanwall Racing, junto a Tom Dilman (Francia) y Jacques Villaneuve (Canadá), a bordo del prototipo Vanwall Vandervell 680.

Nico Varrone, el "Flaco + Vida", quien debutó en el campeonato mundial, en la clase LM GTE, con el equipo de Corvette Racing, junto a Nick Catsburg (Países Bajos) y Ben Keating (Estados Unidos).

Así también como de Luis Perez Companc, que a pesar de que su participación en carrera fue muy corta, estuvo a bordo de la Ferrari 488 GTE Evo de Richard Mille Af Corse, en la clase LM GTE junto a Alessio Rovera (Italia) y Lillou Wadouk (Francia).

Foto: FIA World Endurance

Pero como bien dice el titulo "No hay dos sin tres", tenemos que sumar otro nombre y es Roy Block (Alfa Romeo), que al igual que Varrone y Pechito, logró el triunfo en la división TCR junto a su compañero Tim Lewis JR (Estados Unidos), en el apertura de temporada de la Michelin Pilot Challenge de IMSA, el dia jueves.

1000 MILLAS SEBRING

| Hypercar |

Mejor comienzo imposible para el Toyota #7 de López, en un circuito en el que recibió un susto en la anterior edición... Una pequeña espinilla que finalmente se pudo sacar. Dominaron las prácticas libres, cuando parecía que se llevarían la pole, aparece Ferrari para dar el golpe, el equipo debía conformarse con un la 3° posición. Un buen comienzo los pondría en lucha directa por la punta de la clase, justamente contra sus compañeros del Toyota #8, tras algunas horas de persecución y gestión de tráfico, el auto #7 que conducía Kamui en su momento, toma la punta de la carrera, para no soltarla en toda la carrera... Con buen ritmo mantuvieron las distancias con el auto #8 hasta recibir la bandera a cuadros y abrir la temporada en lo más alto del podio.

Esteban Guerrieri por otro lado, debutó con un excelente TOP 10... En su debut oficial en el WEC, tuvo una carrera con altos y bajos para el equipo. Penalizaciones, roces y trompos, perjudicaron con algo de terreno al equipo, pero no opacaron la intención de completar con éxito el primer desafío del año... Y así fue, enfocados en el objetivo, lograron terminar en la 8° posición, habiendo largado último.

José María López:

“Estoy muy feliz por el equipo; todos se desempeñaron tan bien hoy para obtener un uno-dos contra tanta competencia. Aunque no tuvimos la mejor calificación, sabíamos que teníamos un auto fuerte para la carrera y nuestro equipo hizo todo bien. No fue fácil volver a subirme al auto por primera vez desde el incidente de ayer y me tomó algunas vueltas recuperar mi confianza. Pero estoy contento con mi período y, por supuesto, Mike y Kamui también hicieron un trabajo sólido. Ha sido una carrera perfecta y la mejor forma de empezar la temporada”.

Foto: FIA World Endurance

| LMGTE |

Mientras tanto, el debut del "Flaco + Vida" fue soñado... En su primera vez compitiendo en la categoría y bajo los colores de Corvette Racing, se llevó un valioso triunfo en el comienzo de temporada. Ya desde las prácticas libres, el Corvette C8 (el único de la fecha) mostraba su potencial en Sebring, quedando constantemente a décimas de la punta, Inclusive en clasificación el argentino quedaba a pocas décimas de la pole. Sin embargo en carrera sería todo del Corvette... Un buen comienzo lo ubicaría 2° en la clase, hasta que pasada las tres horas de carrera, el porsche de Frey, golpea y daña el piso del coche cuando venía liderando y le cede la posición al argentino, para más tranquilidad, el porsche se retrasaría 3 horas en reparaciones. A partir de ahí fue todo dominio del equipo Corvette, con 1 vuelta de ventaja manejaron los ritmos de carrera y se aseguraron la victoria en el comienzo de temporada.

Luis Companc, desafortunadamente no tuvo el comienzo que hubiera querido... Al cabo de las primeras vueltas de carrera, el argentino perdió el control del coche y golpeó contra las defensas de neumáticos en la salida de la recta, generando un vuelvo con la Ferrari 488 de Richard Mille AF Corse. Luis se pudo bajar del coche ileso, pero con bronca... Había potencial para esta fecha y lo había demostrado a lo largo del fin de semana.