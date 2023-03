NASCAR Cup: Logano ganó en Atlanta y puso fin a la racha de Chevrolet

La NASCAR Cup Series disputó su quinta fecha de la temporada 2023 en el óvalo de Atlanta Motor Speedway. Joey Logano se quedó con la pole luego de marcar un tiempo de 31.256 en la clasificación.

Logano mantuvo el primer lugar en la largada seguido por Austin Cindric y Joey Logano, los otros dos pilotos del equipo Penske, mientras que en la vuelta 10 salió la bandera amarilla debido al trompo de Bubba Wallace. Se dio el reinicio y el actual campeón de la categoría se terminaría llevando el segmento tras liderar todas las vueltas del mismo seguido por Cindric y Brad Keselowski.

Kyle Busch lideró en el inicio de la segunda etapa hasta que en el giro 70 fue superado por Blaney, sin embargo pocas vueltas después Logano volvió a ocupar el primer lugar. Luego del ciclo de detenciones en pits bajo bandera verde el piloto del Ford N°22 siguió al frente, pero cuando faltaban metros para el final Cindric aprovechó el tráfico y superó a su coequipero para quedarse con la etapa.

Ya en la etapa final Ricky Stenhouse Jr pasó al frente en el reinicio pero poco después fue superado por Denny Hamlin, sin embargo Kevin Harvick pasaría al primer lugar a falta de 72 vueltas. Un giro más tarde el piloto de Stewart-Haas Racing perdió el control de su auto y se generó un incidente en donde entre los involucrados estuvieron Josh Berry, William Byron, Chris Buescher y Harrison Burton.

Aric Almirola pasó a liderar la carrera en el reinicio pero pinchó un neumático e hizo un trompo, llevándose de paso a Kyle Larson y Daniel Suárez, generando una nueva bandera de precaución. Luego del reinicio Logano superó a Keselowski y ambos se mantendrían primero y segundo durante varias vueltas hasta que Tyler Reddick superó al campeón reinante.

Cuando parecía que Keselowski lograría su primera victoria desde 2021 fue superado por Logano, quien recibió el empuje de Christopher Bell, y finalmente el piloto del equipo de Roger Penske logró su primera victoria de la temporada y de esta forma asegura su lugar en el playoff para defender el título. Keselowski, Bell, Corey LaJoie, Reddick, Hamlin, Blaney, Erik Jones, Ty Gibbs y Busch completaron el Top 10.

https://twitter.com/NASCAR/status/1637580051050016768?cxt=HHwWgMDRoaqY7bktAAAA

"En primer lugar, es tan especial ganar en Atlanta para mí", dijo Logano quien por primera vez desde que corre a tiempo completo en Cup ganó en la pista donde se destacó de pequeño con los autos Legends. "Esta cosa (el Ford Mustang N°22) era un animal. Muy, muy rápida. Capaz de liderar un montón de vueltas, correr muy duro ahí al final y recibir un buen empujón del 20 (Bell) para adelantar. Gran triunfo. Es bueno conseguir uno temprano en la temporada. Siempre se siente mejor, pero qué gran día para nosotros".

https://twitter.com/NASCAR/status/1637607782269501441?cxt=HHwWgoC2-b_m-bktAAAA

La próxima fecha será en el Circuit of The Americas ubicado en Austin, Texas donde estarán presentes dos ex campeones de Fórmula 1: Kimi Raikkonen con el Project91 de Trackhouse Racing y Jenson Button con el Ford N°15 de Rick Ware Racing. Habrá una práctica el viernes de 24 de marzo, la clasificación el sábado 25 y el domingo 26 a partir de las 16:30hs (hora de Argentina) se llevará a cabo la carrera de 68 vueltas que va a ser transmitida por DSports para Sudamérica.