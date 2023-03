Enorme triunfo del "Flaco" en Rafaela

Finalizó una nueva jornada para la categoría más tecnológica de Latinoamérica... Este fin de semana, el Turismo Competición 2000 (TC2000), regresó al "Templo de la Velocidad", el óvalo de Rafaela, para disputar la Copa viví Santa Fe, Fecha 2 del campeonato 2023, donde la victoria quedó en manos del Flaco de las parejas, Facundo Ardusso (Honda).

El bicampeón de la categoría, metió una espectacular remontada en el óvalo (con chicana) Santafesino... Largo prácticamente desde el fondo, tras no clasificar como tal (hizo una vuelta y volvió a boxes) Y se prende en los primeros puestos del campeonato. Leonel Pernía (Renault), poleman de la fecha se ubicó 2°, mientras que Nacho Montenegro (Renault) completó el podio de Rafaela.

Foto: Facundo Ardusso

COPA VIVÍ SANTA FE

Comenzaba el fin de semana con Pro y Contras para el equipo YFP Honda RV Racing... Después de dominar el primer entrenamiento el día viernes y recopilar buena información en las siguientes prácticas, el equipo optó por no salir a clasificar, a penas giraron una vuelta completa en Rafaela, registrando un tiempo alto de 1:57.878 (+34 segundos de la punta). Según las declaraciones de Facu, creyeron no tener el coche para pelear la pole, por lo que decidieron no salir y enfocarse en el ritmo de carrera.

Partiendo desde el fondo y aprovechando la succión que se generaba en la recta, el flaco puso en práctica lo recopilado en los entrenamientos para comenzar a avanzar en el clasificador, al cabo del primer giro ya se encontraba en las puertas del TOP 10. Unos metros por delante del Honda, Santero va por la parte sucia y se pone de costado cuando venía a altas velocidades, un susto que solo quedó en eso, un susto. Pernía que había largado 10° tomaba la punta de la carrera, mientras Ardusso subía al 7° lugar, tan solo pasaron 5 minutos y la competencia ya era atractiva. Con el correr de las vueltas, Pernía y Llaver se escapaban en la punta, Ardusso desde la 6° colocación gestiona los Push to pass en un trencito en lucha por el último lugar del podio, sin embargo el ritmo marcaria la diferencia, Ardusso subiría al 3° lugar y comenzaría a escaparse hacia los líderes, aprovechando que Pernía y Llaver luchaban exigidos por la punta.

Problemas en el neumático de Berni, le daría la 2° posición al flaco, que con aire limpio presionaría pasado los 15 minutos de carrera... Mientras Pernía manejaba tranquilo en la punta, Ardusso le descontaba por vuelta medio segundo aproximadamente, hasta que finalmente entrando en los últimos diez minutos, teníamos lucha por la punta, Ardusso ya se encontraba en rango de succión. Desde el box de Pernía confirman que el tanito tenía problemas para activar el push, de ahí el problema del porque no se pudo escapar, esta situación la aprovechó Facu, utilizando sus push alcanzó y superó a Pernía, para posteriormente aguantar la presión del tanito y lograr la victoria en el "Templo de la Velocidad"... Pernía terminaría 2° y mantendría la punta del campeonato, mientras que Nacho Montenegro (Renault), completaría el podio santafesino.

Próxima fecha el 23 de Abril, en Autódromo a confirmar.