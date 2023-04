NASCAR Cup: Larson le dio a Hendrick un nuevo triunfo en Martinsville

La NASCAR Cup Series disputó su novena fecha de la temporada 2023 en el óvalo de Martinsville Speedway. Ryan Preece se quedó con la pole por primera vez en su carrera luego de marcar un tiempo de 19.979 en la clasificación del día sábado.

El piloto de Stewart-Haas Racing mantuvo el primer lugar en la largada mientras que Aric Almirola, su compañero de equipo, empezó a perseguir a Daniel Suárez por la segunda posición. En un segmento que no tuvo banderas amarillas por incidentes, Preece logró mantener la ventaja sobre el resto a pesar del tráfico y alcanzó su primera victoria de etapa en la categoría tras liderar todas las vueltas.

Para la segunda etapa Preece siguió liderando hasta que en la vuelta 133 salió la amarilla por el trompo de Harrison Burton, la mayoría entró a pits y ahí fue cuando se dio el primer cambio al frente ya que Ross Chastan se quedó en pista, además que el piloto del Ford N°41 fue penalizado por exceder el limite de velocidad. Se dio el reinicio con los dos pilotos de Trackhouse al frente pero poco después Suárez perdió posición con Kevin Harvick y Todd Gilliland.

Harvick empezó a achicar la diferencia con respecto a Chastain y a falta de 13 vueltas para el final del segmento el piloto del Ford N°4 paso a liderar la carrera, y esto también sería aprovechado por Chase Briscoe quien pasó al segundo lugar. Finalmente Harvick se terminó llevando la etapa, siendo la primera de el en la temporada y la primera desde agosto de 2020 en Dover.

Ya en el segmento final Briscoe pasó a liderar tras salir primero de pits pero fue superado por Denny Hamlin en la vuelta 253 tras pelear lado a lado por varios giros. Anthony Alfredo perdió un neumático cuando quedaban 99 vueltas para el final y generó una nueva bandera de precaución, todos los que faltaban por entrar a pits se detuvieron y esto le permitió al piloto del Ford N°14 recuperar el liderato con Kyle Larson en el segundo lugar.

A falta de 58 vueltas volvió a salir la amarilla, esta vez debido a que JJ Yeley se fue contra el muro, y Larson saldría primero de pits tras cambiar 2 neumáticos mientras que Joey Logano pasó a ser el líder tras quedarse afuera. El campeón reinante de Cup lideró hasta que Larson lo alcanzó y empezaron a batallar por el primer lugar durante algunos giros en donde se impuso el piloto del Chevrolet N°5 cuando restaban 29 vueltas.

Larson logró ampliar la diferencia a más de cuatro segundos y finalmente se quedó con la victoria, siendo la segunda para el en la temporada y la N°28 del equipo de Rick Hendrick en la pista conocida como el "paperclip". Logano, Martin Truex Jr, Hamlin, Briscoe, Almirola, Ryan Blaney, Ricky Stenhouse Jr, Bubba Wallace y Chase Elliott (volvió tras perderse 6 carreras por lesión) completaron el Top 10.

"Siento que Cliff (Daniels, jefe de equipo) y todos hicieron un gran trabajo todo el día en la calle de pits, tomaron las decisiones correctas y tuvieron excelentes detenciones y todo funcionó para mí ahí al final" dijo Larson una vez finalizada la carrera. "Tuvimos un gran auto. Nunca hubiera pensado que ganaría aquí en Martinsville. Este lugar ha sido muy duro conmigo. Simplemente no se adapta en absoluto a mi estilo de conducción. Me gusta cargar el centro. Me gusta aprovechar el impulso, y este lugar no es así".

Después de 9 carreras, así están las posiciones del campeonato de cara al playoff (17 carreras restantes):

POS PILOTO EQUIPO PLAYOFF 1 KYLE LARSON Hendrick Motorsports 2 VICTORIAS 2 WILLIAM BYRON Hendrick Motorsports 2 VICTORIAS 3 CHRISTOPHER BELL Joe Gibbs Racing 1 VICTORIA 4 TYLER REDDICK 23XI Racing 1 VICTORIA 5 JOEY LOGANO Team Penske 1 VICTORIA 6 KYLE BUSCH Richard Childress Racing 1 VICTORIA 7 RICKY STENHOUSE JR JTG Daugherty Racing 1 VICTORIA 8 ROSS CHASTAIN Trackhouse Racing +97 9 KEVIN HARVICK Stewart-Haas Racing +87 10 MARTIN TRUEX JR Joe Gibbs Racing +66 11 DENNY HAMLIN Joe Gibbs Racing +47 12 RYAN BLANEY Team Penske +41 13 ALEX BOWMAN Hendrick Motorsports +37 14 BRAD KESELOWSKI RFK Racing +35 15 CHASE BRISCOE Stewart-Haas Racing +10 16 CHRIS BUESCHER RFK Racing +6 17 DANIEL SUÁREZ Trackhouse Racing -6 18 MICHAEL MCDOWELL Front Row Motorsports -6 19 AUSTIN CINDRIC Team Penske -9 20 TY GIBBS Joe Gibbs Racing -13

La próxima competencia será en el óvalo de Talladega Superspeedway, fecha en la cual no habrá prácticas. La clasificación será el sábado 22 de abril a las 11:30hs (hora de Argentina) mientras que el domingo 23 a partir de las 16hs se llevará a cabo la carrera de 188 vueltas, la cual va a ser transmitida por DSports para Sudamérica.