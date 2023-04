Remontada en Berlín

Finalizó una nueva fecha en el Campeonato Mundial de ABB Fórmula E FIA... Este fin de semana, la categoría eléctrica aterrizó en Alemania, para disputar el Sabic Berlín E-Prix, séptima ronda de la temporada 2023, en el circuito callejero "Tempelhof Airport Street Circuit", ubicado en el Aeropuerto de Berlín.

Para Sacha Fenestraz (Nismo) fue una jornada en la que tuvo que remar desde abajo... Sin embargo, en carrera tuvo algo de ayuda. Diferentes Incidentes beneficiaron el avance del Franco-Argentino. Mañana tendrá revancha en su búsqueda de buenos puntos.

"La carrera fue relativamente buena, cumplimos el objetivo de no chocar y terminar la carrera. Era importante tener un poco más de batería en comparación con el resto... Nos toca trabajar mucho para estar más adelante, obviamente que no estamos acá para terminar 12°, estamos para estar ahí arriba. Creo que pudimos haber cambiado de estrategia, no fue de las mejores de la temporada, pero aprendimos mucho, sabemos nuestros puntos débiles, ahora hay que mejorar para mañana." Sacha Fenestraz en declaraciones hacía Corazón de F1.