Triunfo de Girolami en casa

Pasó una nueva presentación del TCR World Series 2023... Este fin de semana, la categoría disputó su segunda fecha en Sudamérica, la sexta del campeonato (ronda 11 - 12 de la temporada), en esta oportunidad en el Autódromo Internacional José Carlos Bassi, La Pedrera, San Luis.

Fecha en el que la división, compartió pista con el TCR South America y donde la gloria estuvo repartida en su totalidad para los pilotos argentinos... Con triunfos de Fabian Yannantouni (Toyota Corolla), Bernardo Llaver (Toyota Corolla) y el cordobés Néstor "bebu" Girolami (Honda Civic).

"Estoy muy feliz, deseaba mucho este momento. Lo venía soñando dentro del auto. Después de todos los problemas que tuvimos parecía que se negaba todo. Hoy teníamos una buena chance de ganar y lo conseguimos”. Néstor Girolami.

Foto: TCR South America

RACE #1

En la primera competencia, Néstor no tuvo la suerte que hubiera querido para poder sumar buenos puntos para el campeonato... Después de una clasificación complicada (P11°) "bebu" comenzaba la remontada, bajo una ligera llovizna. Varios incidentes post largada, le permitieron al cordobés avanzar en el clasificador, previo a la salida de un safety car, desafortunadamente, pocos minutos después del relanzamiento, Girolami se quedaba sin chances de continuar, por un desperfecto mecánico en su Honda.

RACE #2

Partiendo desde la pole, Girolami tomó la punta desde la largada y no la abandonó hasta el final. Una buena salida, le permitió sacar rápidamente ventaja sobre sus escoltas. Sin embargo, en la primera parte, "bebu" recibía presión de Rob Huff, que buscaba la primera posición, hasta que Ma Qing Hua encuentra la oportunidad de avanzar y lo supera para ser el nuevo escolta de la carrera. El chino de Lynk & Co llegó a acercarse al argentino pero aún así no tuvo oportunidad de pelear por la victoria.

La próxima fecha será la primera con tres carreras... En el Sydney Motorsport Park, Australia, la categoría mundial disputará la ronda 13,14 y 15, del 03 al 05 de Noviembre.

Así se encuentra el campeonato 2023 del TCR World Tour: