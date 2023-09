El campeón se impuso en el GP Centenario

Se viven días emotivos en la Liga Sport Argentina de Fórmula 1 EA Sports... El crecimiento de la comunidad, con la llegada de nuevos sponsor, nuevos integrantes, nuevos seguidores y futuros participantes, además de que la familia de twitch alcanzó el objetivo de 1k de suscriptores y todos estos acontecimientos ocurrieron en cuestión de días, horas... De continuar por este camino, grandes recompensas les esperan por delante a esta gran comunidad.

Anoche, la liga celebró el Grand Prix Centenario, en el Circuito Internacional de Yas Marina, en Abu Dhabi... Una noche especial en el que se cumplieron 100 carreras, cada una con una anécdota que contar, 100 relatos transparentes, capaces de transmitir el nerviosismo y pasión de cada loca maniobra, de cada show en los distintos circuitos... Una fecha que ganó el "pibe" de CLK Esports, Agustín Rodríguez (Haas).

El vigente campeón de la liga sport, volvió a tener una magnífica actuación detrás del volante, tuvo una buena clasificación, consiguió subirse al podio en la carrera sprint y cerró con broche de oro en la final, reafirmando su candidatura al bicampeonato y al liderazgo de la actual temporada. En el podio de la penúltima fecha estuvieron Dirkan (Mercedes), en el segundo lugar y Nicolas Snihur (Alfa Romeo) en el tercer puesto.

Foto: Liga Sport Argentina

RACE SPRINT

Se ponía en marcha la fecha, Snihur con un récord de 1:22.314 se quedaba con la pole position en Abu Dhabi, sin embargo el resultado que importaba para la grilla de salida del grand prix, era el resultado de la competencia sprint... Carrera que terminaría ganando la "joyita" de Belgrano Esports, CAB Wizard (Ferrari). En una sprint con pocas vueltas debido a dos safety car, "wizi" con una espectacular maniobra por afuera, luego de ponerse a la par de Agustín (Haas) y Gallego (Alfa Romeo), consigue meter un 2x1 para saltar a la punta y liderar hasta la bandera a cuadros, a pesar de los intentos del "pibe".... El piloto de CLK finalizó tercero luego de recibir una sanción sobre el final, el segundo puesto lo heredó Diego Palahi (Haas - CLK).

GRAND PRIX CENTENARIO

Llegaba la verdadera prueba de la noche, "Wizi" con una buena largada, consigue retener la primera posición, ante una buena presión de Diego y Agustín... Aunque Palahi, metros más adelante le cedería la posición sin poner resistencia, a su compañero para que vaya por la punta y con justos motivos, Agustín luchaba mano a mano con Wizard por la punta de la carrera, el liderazgo del campeonato y claramente la posibilidad de llegar con mejores chances a la definición del próximo miércoles.

Sin embargo, la jornada al cabo de su tercera vuelta, ya tenía un golpe de Senna... ¡Con Virtual Safety Car, Agustín comete el error de golpear de atrás a Wizard!, ambos coches trompean y pierden varias posiciones, el "pibe" caería al 9° lugar, mientras que "Wizi" cae al top 5. El lado positivo de este contacto, es que ninguno perdió tiempo en relación con el nuevo puntero Gallegos (Alfa Romeo), ya que el vsc aún estaba en pista. La carrera se relanza, Ema intenta escaparse en la punta, pero la buena presión de Diego, no se lo permitía, desafortunadamente el piloto de CLK sufriría una desconexión del cual no se podría recuperar y esto lo aprovecharía varios pilotos. En un intento apresurado por superar al Haas sin perder tiempo, López (Mercedes) golpeó de atrás a Mati Doni (Ferrari) en la entrada a la recta y provoca que Gennaro se salga de pista y casi pierda el coche... Afortunadamente puedo continuar sin perder tanto tiempo, ni posiciones.

La cabina de transmisión se vuelve loca al ver dos batallas triples en simultáneo, con Snihur (Alfa Romeo - 3°), López (Mercedes - 4°), Gennaro (Ferrari - 5°) luchando casi a la par por el tercer puesto, mientras que Valdez (Aston Martin - 6°), Diaz (Alpha Tauri - 7°) y Dirkan (Mercedes - 8°) hacían lo propio por avanzar, metros atrás de la primera batalla, locura en el público. Sin embargo estas épicas luchas, a veces terminan bien y otras veces no... En esta oportunidad no salió bien. Dante que venía P6°, golpeó de atrás a Gennaro y consigue que la Ferrari trompee, Dirkan que venía atrás roza al cordobés y sale fuera de pista, Salim (William) desafortunadamente no logra esquivar del todo y queda dnf, provocando la salida del coche de seguridad.

Foto: Liga Sport Argentina

"Box box" para el líder de la carrera, ahora es Wizard (Ferrari) el nuevo puntero, se relanza la competencia, el piloto de CAB mantiene la posición, Snihur y López lo escoltan, mientras caen varias sanciones en la parrilla... Snihur va sobre "Wizi" y con una maniobra limpia por dentro logra subir a la punta. Sin embargo Alba recupera la punta, giro más tarde, mientras Snihur va para boxes. Posteriormente, es Wizard el que va a boxes, después de que saliera un virtual safety car, el "pibe" que había escalado al segundo puesto, hereda la punta. Se cumple la primera mitad de carrera, Dirkan, sancionado con tres segundos y que había superado a su compañero para ser el nuevo escolta, va sobre Agustín y con mucha comodidad, sube a la punta de la carrera.

Dos nuevos abandonos, provocan un virtual safety car, el cual duraría pocos segundos en pista... Llegamos a los giros finales, Rodríguez y Dirkan continúan disputándose el liderazgo, un poco más atrás, Snihur, Gennaro y Bonino (Williams) lucha por ser el mejor del resto, Wizard se uniría a la pelea, pero por órdenes de equipo y teniendo en cuenta que lucha por el título, Gennaro no le pondría resistencia a su compañero, Continúan los trabajos en boxes, con nueva detenciones, mientras entramos en los últimos giros de competencia, donde practicamente las batallas desistieron. Dos nuevos abandonos sorprenden sobre el final, aunque sin modificaciones la carrera continuaría.

Finalmente se muestra la bandera a cuadros en pista, Dirkan aun con sanción de tres segundos, es el primero en recibirla, sin embargo, los tres segundos de penalidad, lo bajaron al segundo lugar... El ganador es el pibe de CLK Esports, Agustín Rodríguez (Haas), que logra su cuarta victoria en la temporada 11, la tercera de manera consecutiva. tercero finaliza la nueva incorporación de Puesta a Punto Esports, Nicolas Snihur (Alfa Romeo).

Próxima fecha, se define una nueva temporada en la Liga Sport Argentina... Como es de costumbre, el campeonato cierra con puntaje doble en la última fecha... En las calles de Singapur. Agustín Rodríguez (Haas), Juan Alba (Ferrari) y Juan López (Mercedes) , los candidatos al título en Yas Marina, siendo el "pibe", el principal candidato... No te pierdas la definición en vivo, por el canal de Twitch.tv/ligasportsargentina.