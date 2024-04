Comenzó la temporada 2024 de la categoría más importante en el mundo del TCR (Touring Car Racing)... Este fin de semana, se puso en marcha el campeonato mundial "Kumho FIA TCR World Tour", en el Autódromo de Vallelunga Piero Taruffi, Italia, con la presencia de Néstor "bebu" Girolami (Hyundai) y el regreso de Esteban Guerrieri (Honda).

En el marco de la primera fecha del calendario y tal como se esperaba del talento de cada uno de ellos, la dupla albiceleste se repartió los podios después de muy buenas actuaciones.

RACE 1

Se ponía en marcha la primera carrera, sin embargo con mala suerte para "bebu", ya que el debut del argentino con el Equipo Hyundai Oficial, no era el esperado... Tras obtener la pole para la carrera invertida (su compañero, Michelisz lograba la pole para la carrera 1), el argentino quedaba parado en plena largada y caía al fondo de la parrilla, obligado a recuperar terreno en una carrera complicada por su condición de pista, entre seca y partes húmedas, Girolami empujo, con buen ritmo fue superando autos hasta cruzar la bandera a cuadros en el 10° lugar.

Guerrieri por su parte, logró mantener el tercer puesto obtenido en la clasificación y sumaba un excelente podio en su regreso... Si bien buscó avanzar y aumentar la cosecha de puntos, prefirió cuidar y no arriesgar de más

Girolami

“No fue el mejor comienzo, en la largada tenía la mapa de largada de lluvia, en las prácticas había funcionado bien , pero bueno no sé bien qué pasó, no hizo ningún patinaje, simplemente se paró cuando solté el freno de mano y perdimos mucha tiempo, después escalé, terminé donde largué, el auto está entero , sin consecuencias para el auto, pero la amargura de no poder hacer la largada que veníamos practicando pero de acá para adelante aprender y seguir mejorando”.