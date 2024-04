Se puso en marcha el campeonato regional del TCR Europe 2024... Este fin de semana, la categoría arrancó una nueva campaña en el Autódromo de Vallelunga Piero Taruffi, con la participación de dos campeones argentinos. Por un lado Franco Girolami, el campeón de la temporada 2022 regresaba a la categoría estrenando coche y equipo nuevo, mientras que por otro lado, debutaba Ignacio Montenegro, campeón del TCR South América 2023.

Semana muy positiva para ambos pilotos, que además de sumar una buena cosecha de puntos, lograron subirse al podio en las diferentes carreras... A continuación te dejo el resumen de las carreras.

RACE 1

Largada perfecta para Franco que rápidamente le permitió tomar la punta de la carrera, perseguido por el francés, Aurelien Conte, quien había aprovechado la complicada largada de Montenegro y quiso ir por el piloto de Isla Verde. Sin embargo, Franco logró escaparse en la cima (le hizo una diferencia de más de un segundo y medio al segundo) ventaja que pudo mantener hasta el final.

Girolami

Por otro lado, la primera largada de Ignacio en la categoría no fue buena, de hecho los rivales sacaron provecho de la situación, tanto Conte como Baldan se acomodaron detrás del líder Franco Girolami, pero el resultado no se quedaría ahí.



Con el correr de las vueltas Nacho se fue acomodando con el Honda de JAS Motorsport en la cuarta posición, prendido en el tren de los líderes y lejos del resto, en una carrera que terminó siendo bastante lineal, se baja la bandera a cuadros y era 4° puesto para Ignacio, sin embargo post carrera era penalizado Baldan, accediendo Nacho al tercer escalón del podio

“Contento, me pude sacar un poco los nervios de mi primera carrera acá, todo nuevo para mi, el ritmo de carrera, la largada, contento un podio, no está mal, pero hay mucho que trabajar , está muy fuerte franco, los dos Cupra están muy fuertes, Baldan también, mucho para trabajar para mañana, tenemos datos, tenemos cámaras, veremos que hay que tocar y mejorar para mañana, para estar lo más rápido posible” declaraba Montenegro

RACE 2

En la segunda carrera la celeste y blanca volvería a estar en el podio de la fecha, nuevamente de la mano del campeón... Luego de comenzar 10° (por la grilla invertida), Franco lograba avanzar en las primeras vueltas a puro volante y aprovechando algunos roces. Cumplida la mitad de carrera, salía el coche de seguridad, para posteriormente en el relanzamiento volver al ataque con el Cupra, con una maniobra a la par en curvas consecutivas, el argentino subió a la posición de escolta, lejos de la punta se encaminó a un nuevo podio con su nuevo equipo, Monlau Motul Technical School, a pesar de que presionó buscando la victoria.

Girolami

"Terminamos nuestro fin de semana aquí en Vallelunga, ganamos ayer, puesto 2 hoy después de haber largado 10°, muy feliz, contento y agradecido a Monlau y Cupra por el gran auto que me entregaron... La verdad que una carrera entretenida, muy luchada, desgaste mucho el auto en el inicio para poder llegar a los puestos de adelante, una vez que estaba ahí ya no tenia mas neumaticos, muy contento con los puntos, nos vamos a la fecha 2 punteros del campeonato, era el objetivo que me puse antes de llegar, así que a seguir luchandola"