Se coronó el menos pensado

Se terminó una nueva temporada del Turismo Carretera. Guillermo Ortelli consiguió el séptimo trofeo de campeón tras aprovechar una maniobra desafortunada entre Matías Rossi y Mariano Werner.

Ortelli: "No encuentro la palabra para explicar lo que siento, agradecido a todo el equipo que me ha dado un auto fantástico para correr con un gran ritmo. Del equipo me avisan que podíamos ser campeones, me quedé tranquilo y después me confirman el campeonato. Quiero agradecer a toda mi familia