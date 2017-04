Urcera ganó en el Gálvez

​José Manuel Urcera dio cátedra en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Mantuvo a raya a sus máximos competidores y ganó de punta a punta la carrera apertura de la temporada 2017 del Súper TC 2000.

Urcera: "No me gusta la forma en que me pasa Leo y seguramente a él no le gustó como lo pasé. En la largada me dijo que hiciéramos la carrera tranquila y cuando largamos me empieza a pegar de costado para frenarme. Somos rivales y nos vamos a encontrar mil veces pero respetándonos. El eligió chocarme de atrás al momento que espero para que el auto gire y me corre. Yo lo paso y él se engancha con mi trompa"