El Potro consiguió su primer éxito

Intensa final del Súper TC 2000 en Potrero de los Funes. Facundo Chapur aprovechó las escasas posibilidades que tuvo en la competencia final para conseguir el bautismo triunfal dentro de la categoría más tecnológica de Argentina. Agustín Canapino tenía auto para atacar al cordobés pero nunca pudo inquietarlo y tuvo que conformarse con ser segundo. Por su parte, Facundo Ardusso salvó los papeles de Renault y se subió al podio del autódromo puntano.

Chapur: "Este triunfo es de todo el equipo. Hicieron un excelente trabajo en el auto. En el inicio, el auto venía bien, tenía un gran ritmo, y lo quise seguir a Ponce pero cuidando las gomas. No sé si lo iba a poder superar si no tenía la falla, pero estaba ahí. Después se me vino Canapino, pero lo aguantamos muy bien"