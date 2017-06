Verstappen, al tope del clasificador en Bakú

Max Verstappen fue el más veloz en el primer ensayo de cara a lo que será el Gran Premio de Azerbaiyán, en el circuito callejero de Bakú. El holandés marcó un tiempo de 1m 44s 410 para aventajar a su compañero de equipo Daniel Ricciardo por 470 milésimas.

Sebastian Vettel, el líder del campeonato, acabó tercero aunque a más de medio segundo del piloto de Red Bull. Kimi Raikkonen dio 18 vueltas para acabar noveno con un tiempo de 1m 46s 000. Los dos Mercedes estuvieron en la quinta y la sexta colocación, con Lewis Hamilton por delante de Valtteri Bottas, a más de un segundo de Verstappen.

Gran vuelta de Sergio Pérez, que se colocó cuarto con un tiempo de 1m 45s 398. El mexicano dio únicamente 16 vueltas y terminó de forma prematura el entrenamiento producto de un choque en la curva 8 (el muro de la doncella), donde destruyó el lateral derecho del Force India VJM10. Este accidente obligó a la dirección de carrera, poner la bandera roja por casi 15 minutos. Por su parte, los dos Williams, que el año pasado alcanzaron los 370 Km/h de velocidad de punta, hicieron un gran trabajo. Felipe Massa dio 25 vueltas para acabar octavo y Lance Stroll rodó 28 giros y concluyó 11º.

Resultados de la Práctica Libre 1

La segunda sesión tuvo al mismo dominador: Max Verstappen marcó un tiempo de 1m 43s 362. Esta vez, sus rivales estuvieron más cerca. Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo y Kimi Raikkonen terminaron encerrados en 27 milésimas y ambos a una décima del holandés.

Sebastian Vettel completó el lote de los cinco primeros acabando a 253 milésimas del Red Bull. Sorprendentemente, Lance Stroll finalizó por detrás del teutón y por delante del mexicano del Force India. Lewis Hamilton, que no puso toda la carne en el asador, terminó 10º a poco más de un segundo de Verstappen.

Joylon Palmer chocó en el mismo lugar que Sergio Pérez en la mañana y provocó la única bandera roja de la sesión. El impacto no fue tan fuerte como el del mexicano y no provocó mucha destrucción en el Renault RS17. Los problemas de McLaren Honda parecen no tener un final y, constantemente, el equipo que dirige Eric Boullier sufre carrera a carrera. En esta ocasión, Fernando Alonso no pudo terminar ya que se rompió el motor, que contaba con un nuevo ICE y un nuevo MGU-H.

Y a falta de un minuto para el final, Verstappen se pasó de largo en la primera curva, se le espantó el Red Bull RB13 e impactó lateralmente contra las protecciones. Afortunadamente no se rompió mucho el monoplaza del claro dominador del viernes en Bakú.

Resultados de la Práctica Libre 2